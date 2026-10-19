Taekwondo klub Osijek imao predstavnicu na prvenstvu Hrvatske: Lorena Mioč korak do medalje

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Proteklog vikenda u sportskoj dvorani Osnovne škole A.G. Matoš u Vinkovcima održano je prvenstvo Hrvatske za mlađe kadete i mlađe kadetkinje. Na turniru se okupilo 311 natjecatelja i natjecateljica iz 45 kluba iz cijele Hrvatske. Na prvenstvu je nastupio i taekwondo klub „Osijek“ sa mlađom kadetkinjom: Lorenom Mioč (-40kg).

Mlada Lorena Mioč nakon dvije savršene i uvjerljive borbe protiv Barbare Mance (Škorpion – Gornja Vrba) 2:0 (14:0; 12:0) i Lane Petrović ( Velika Gorica) 2:0 (12:0;10:0) u borbi za medalju gubi od predstavnice splitskog Marjana Eme Čulić 2:0 (6:2; 2:0) i tako završava svoj nastup na ovom prvenstvu korak do medalje.

Lorenu je na natjecanju vodila trenerica Laura Zahirović, a delegat natjecanja je bio Damir Zahirović.