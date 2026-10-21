Predstavite svoje poslovanje uz led: otvorene prijave za oglašavanje na klizalištu Sokol Centra

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Klizalište Sokol Centra u Osijeku poziva tvrtke i obrte da svoju ponudu predstave obiteljima, mladima i rekreativcima tijekom zimske sezone 2026./2027.

Zima u Sokol Centru donosi klizanje, druženje i blagdansku atmosferu, a lokalnim poduzetnicima priliku da budu prisutni ondje gdje njihovi potencijalni kupci provode slobodno vrijeme. Uoči nove sezone otvorene su prijave za oglašavanje na ogradi klizališta, s oglasnim površinama postavljenima neposredno uz led.

U nadolazećoj sezoni očekuje se između 20.000 i 32.000 posjeta. Klizalište tijekom prosinca i siječnja okuplja obitelji s djecom, mlade i odrasle rekreativce iz Osijeka i okolice. Uz same klizače, važan dio publike čini i pratnja koji vrijeme provode uz ogradu, u neposrednoj blizini oglasa.

Vaša ponuda prisutna tijekom cijele sezone

Oglasi ostaju postavljeni tijekom cijele sezone, a ponovljeni dolasci na klizanje omogućuju posjetiteljima da se s istim brendom i ponudom susretnu više puta.

Oglasna površina može poslužiti za predstavljanje proizvoda i usluga, isticanje lokacije poslovanja ili promociju blagdanskih ponuda i poklon-bonova. Suradnju je moguće povezati i s posebnom pogodnošću za posjetitelje, dok ih QR kod na oglasu može usmjeriti na webshop, rezervaciju termina ili dodatne informacije.

Takav način oglašavanja zanimljiv je trgovinama, restoranima, uslužnim obrtima, centrima za učenje i drugim poslovanjima koja žele doći do lokalne publike u adventskom okruženju.

Dostupni su različiti paketi i oglasne pozicije, ovisno o željenom opsegu suradnje. Tisak i montaža oglasa uključeni su u cijenu paketa, a zainteresirani mogu zatražiti brošuru s detaljima ponude i prikazom slobodnih pozicija.

Za više informacija i dogovor o suradnji javite se na [email protected] ili na 099 536 4753 pronađite mjesto za svoje poslovanje na klizalištu Sokol Centra ove zime.