Spartan Trail vraća se u Dubrovnik: za najbolje 10.000 eura

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Više od 500 sudionika četvrtog izdanja Dubrovnik Spartan Traila krenut će s tri startne lokacije prema zajedničkom cilju na Srđu. Sportski vikend 23. i 24. listopada donosi utrke na 10, 21 i 50 kilometara te nagradni fond od 10 tisuća eura.

Uz domaću trkačku zajednicu, koja čini 69 posto prijavljenih, utrka privlači i 31 posto sudionika iz inozemstva. Uz susjedne države i brojne europske zemlje, zastupljeni su SAD, Kanada, Argentina, Kuba, Obala Bjelokosti, Tajvan i Uzbekistan. Najmlađi natjecatelj ima 4 godine, a najstariji 65.

„Čast nam je što se Dubrovnik Spartan Trail održava upravo u našem gradu koji svojim jedinstvenim prirodnim ljepotama, bogatom poviješću i međunarodnom prepoznatljivošću pruža iznimne mogućnosti za razvoj sportskog turizma. Posebno nas veseli što se ova manifestacija održava po četvrtu godinu zaredom te je prerasla u lijepu sportsku tradiciju našega grada i potvrđuje Dubrovnik kao atraktivnu destinaciju za međunarodna sportska događanja koja povezuju aktivan način života, prirodnu i kulturnu baštinu te turističku ponudu”, rekao je Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika.

Iz Mihanića, Mlina i Šumeta prema Srđu

Glavni natjecateljski program održava se u subotu, 24. listopada. Trkačimase mogu natjecati u disciplinama 50K, 21K i 10K, s različitim polazištima i zajedničkim ciljem na Srđu, uz tvrđavu Imperijal. Prvi na stazu izlaze natjecatelji najduže utrke, 50K, čiji je start u 6:30 u Mihanićima, kod stare željezničke stanice. U 9:30 iz Mlina kreću sudionici discipline 21K, a u 16 sati u Šumetu počinje utrka 10K.

Različita polazišta povezuju Konavle, Župu dubrovačku i područje iznad Dubrovnika, a izbor distance otvara utrku i iskusnim natjecateljima i rekreativcima koji traže kraći trail izazov. Organizatorima je pritom važno da nastup bude poticaj za bavljenje sportom i nakon prolaska kroz cilj.

„Grad živi sa svojim sportskim događajima, a podrška lokalne zajednice iznimno nam je važna i na njoj smo iskreno zahvalni. Posebno nas veseli što Dubrovnik Spartan Trail okuplja najbolje hrvatske trail trkače, ali i vrhunske natjecatelje iz drugih zemalja. Upravo ta kombinacija domaće i međunarodne sportske kvalitete dodatno jača ugled i atraktivnost događaja te pozicionira Dubrovnik kao sve značajniju destinaciju na međunarodnoj trail sceni”, naglašava Alen Bošković, direktor utrke Spartan Trail Dubrovnik.

Foto: Samir Kurtagić

Nagradni fond od 10.000 eura i ITRA bodovi za završene utrke

Uz izazov terena, borba za plasman na disciplinama 50K i 21K donosi i novčane nagrade za prva četiri mjesta, s jednakim iznosima u ženskoj i muškoj konkurenciji. Najveći dio ukupnog fonda, 6100 eura, namijenjen je najdužoj utrci. Pobjednica i pobjednik osvajaju po 1500 eura, drugo mjesto donosi 750, treće 500, a četvrto 300 eura. Na 21K raspodjeljuje se 3900 eura. Najbrži u obje kategorije dobivaju po 750 eura, dok su za sljedeća tri mjesta predviđeni iznosi od 500, 300 i 150 eura.

Za sudionike koji ne ciljaju postolje, završetak ovih dviju dionica također ima međunarodno prepoznatljivu vrijednost: 50K donosi tri ITRA boda, a 21K jedan. Riječ je o bodovima izdržljivosti Međunarodne trail trkačke udruge (International Trail Running Association), koji se određuju prema duljini staze i ukupnom usponu.

Najmlađi imaju svoju startnu liniju

Mališani čine više od trećine svih prijavljenih, pa njihova utrka zauzima istaknuto mjesto u četvrtom izdanju, a za neke će to biti prvi susret s organiziranim natjecanjem. „Kod dječje utrke najvažnije nam je da djeca uživaju u sudjelovanju i osjete zadovoljstvo kada prođu kroz cilj. Ne trebaju svi postati trkači, ali voljeli bismo da im ovo iskustvo probudi želju da se nastave kretati i iskušavati u sportu. Zato nam je važno stvoriti atmosferu u kojoj svako dijete ima podršku, bez obzira na to koliko je brzo”, ističe Ivan Zrinušić, direktor operacija Spartan Hrvatska.

Foto: Samir Kurtagić

Sportski dolazak, prilika za upoznavanje grada

Međunarodni sastav sudionika važan je i za Dubrovnik kao odredište izvan glavne turističke sezone. Natjecateljski vikend razlog je dolaska, a uključene pogodnosti pružaju priliku da se boravak nastavi obilaskom kulturnih znamenitosti. Registracija obuhvaća besplatan ulaz u muzej, ulazak na gradske zidine i spust žičarom sa Srđa. Tako se pogled na Dubrovnik s cilja nadopunjuje iskustvom grada izbliza.

„Sportski turizam ima sve važniju ulogu u razvoju Dubrovnika kao cjelogodišnje destinacije jer privlači posjetitelje koji ne traže samo mjesto za odmor, već izazov, doživljaj i autentično iskustvo van glavnih turističkih mjeseci. Dubrovnik Spartan Trail pokazuje kako se naša iznimna prirodna baština i međunarodna prepoznatljivost mogu povezati u vrhunski sportski događaj koji nadilazi granice same destinacije.”, ističe Miro Drašković, direktor Turističke zajednice Grada Dubrovnika.

Foto: Samir Kurtagić