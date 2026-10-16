Povratak na europsku scenu! KK Osijek nakon 11 godina u borbi za finale

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Veliki uspjeh osječkih kuglača u Apatinu! KK Osijek s 3.638 srušenih čunjeva osvojio četvrto mjesto u kvalifikacijama i izborio plasman na Final Four NBC Cupa 2026. – europskom klupskom kuglačkom natjecanju koje se održava u Apatinu!

Nakon punih 11 godina KK Osijek ponovno je među četiri najbolje momčadi jednog europskog natjecanja!

Ispred Osijeka završili su hrvatski predstavnik KK Mertojak iz Splita te njemački klubovi VfB Hallbergmoos i Olympia Mörfelden. Natjecao se 21 klub iz Europe.

Ovaj rezultat potvrda je kvalitete, predanog rada, zajedništva i velike borbenosti igrača, koji su još jednom pokazali da Osijek pripada europskoj kuglačkoj sceni.

Za KK Osijek u kvalifikacijama su nastupili:

– Tutnjević Matija 607

– Mušanić Mario 633

– Pofuk Goran 595

– Liović Mario 587

-Tomić Marko 603

– Bartulović Ivan 613

U petak, 16. listopada 2026. godine, s početkom u 16:00 sati, naši kuglači igraju polufinalnu utakmicu protiv splitskog KK Mertojaka. Pred nama je veliki hrvatski dvoboj na europskoj sceni i prilika da nakon dugih 11 godina ponovno zaigramo u jednom europskom finalu! Ovaj uspjeh za naš klub ima posebno značenje. Iza njega stoje godine rada, odricanja, upornosti i ljubavi prema kuglanju. Ponosni smo što predstavljamo naš grad Osijek, Slavoniju i hrvatsko kuglanje na europskoj pozornici, kažu iz kluba.