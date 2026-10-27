NK Osijek ostao bez sportskog direktora, Zandvliet odlazi iz Kluba

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NK Osijek i dosadašnji sportski direktor Kenneth Zandvliet sporazumno su dogovorili završetak suradnje.

Klub nastavlja slijediti zacrtani sportski smjer, a glavni trener Federico Bessone i njegov stručni stožer i dalje imaju puno povjerenje i podršku Kluba.

Kennethu zahvaljujemo na uloženom trudu, predanosti i doprinosu NK Osijeku te mu želimo puno uspjeha u nastavku karijere.

O imenovanju novog sportskog direktora Klub će pravovremeno obavijestiti javnost. Istovremeno nastavljaju razvijati klupsku organizacijsku strukturu, uključujući osnivanje zasebnog odjela za performanse, koji će biti zadužen za fizičku pripremu, zdravlje igrača, prevenciju ozljeda i razvoj igrača. Odjel će imati jasno definirane odgovornosti i neće zamijeniti funkciju sportskog direktora.