NK Osijek osniva novi odjel, na čelo stiže stručnjak s 20 godina iskustva

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Paul White imenovan direktorom novog Odjela za performanse NK Osijek! Igrač u središtu sustava NK Osijek osnovao je novi odjel za performanse (Performance Department), a na njegovo čelo imenovan je Paul White, stručnjak s više od dvadeset godina međunarodnog iskustva u razvoju igrača, fizičkoj pripremi i sportskoj znanosti.

White u Osijek dolazi iz saudijskog Al Kholooda, gdje je obnašao dužnost direktora za performanse. Prethodno je trinaest godina radio u engleskom Stoke Cityju, a zatim u Al Jaziri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ranije je radio i u akademijama Portsmoutha i Bournemoutha. Novi odjel povezivat će klupsku medicinsku službu, rehabilitaciju, sportsku znanost, kondicijsku pripremu, nutricionizam, psihologiju i analitiku. Cilj je osigurati usklađen, individualiziran pristup zdravlju, spremnosti i razvoju igrača od Akademije do prve momčadi.

Posebna pozornost posvetit će se prevenciji ozljeda, povratku igrača nakon ozljeda, praćenju opterećenja te kvalitetnijem prijelazu mladih igrača u seniorski nogomet. U radu će se koristiti i postojeći klupski alati Teamworks, Catapult, Powerset i Whoop, kao podrška stručnim odlukama.

U izgradnji novog odjela sudjeluje i Francesc Cos, iskusni stručnjak koji je radio u Barceloni i klubovima povezanima s City Football Groupom. Naglasak njihove suradnje bit će na razvoju klupskih stručnjaka i izgradnji sustava prilagođenog NK Osijeku.

Odjel za performanse nova je, zasebna cjelina klupske organizacijske strukture. Funkcija direktora za performanse dopunjuje funkciju sportskog direktora.

Projekt je dio dugoročnog razvoja Kluba i ulaganja u zdravlje igrača, stručni rad te kvalitetniji razvoj mladih nogometaša.