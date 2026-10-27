Mlada ekipa PK Osijek oduševila na Grand Prixu: 45 medalja u dva dana!

Plivački klub Jadran bio je organizator još jednog natjecanja Jadran Grand Prix, koji je dio HPS Grand Prix natjecanja. Natjecanje se održalo 24. i 25. listopada 2026. na bazenu ŠC Poljud u Splitu. Miting se održao u dva dana kroz tri dijela, a medalje su se dodjeljivale u tri kategorije: „A” kategorija – apsolutna/seniorska, „B” kategorija – juniorska, „C” kategorija – mlađe juniorska.
Za PK Osijek je uz vodstvo trenera Mateja Miličića nastupilo ukupno 10 predstavnika kuba, svi kategorije mlađi juniori: Nikša Galić, Ana Išasegi, Buga Vukić, Petra Kristek, Gita Vučak, Mia Sesar, Korina Žigić, Elena Valenteković, Lucija Štulina i Una Videković. Odličnim nastupima su u Osijek donijeli mnoštvo medalja, točnije ovaj put mlada ekipa je pokupila ukupno 45 medalja (12 zlata, 14 srebra, 19 bronci). Uz isplivane osobne te klupske rekorde, isplivane su i norme za nastup na državnom prvenstvu koje ih u prosincu čeka u Rijeci.
Osvajači medalja:
Nikša Galić (2010.) – mlađi junior:
400 slobodno 4:18.44 – zlato kategorija C
200 prsno 2:31.90 – srebro kategorija C, bronca kategorija B
100 leđno 1:00.50 – srebro kategorija C, srebro kategorija B, bronca kategorija A
50 leptir 27.14 – srebro kategorija C
Ana Išasegi (2010.) – mlađa juniorka:
400 slobodno 4:44.68 – bronca kategorija C, bronca kategorija B
Petra Kristek (2010.) – mlađa juniorka:
100 prsno 1:27.35 – srebro kategorija C, srebro kategorija B, bronca kategorija A,
200 prsno 3:03.97 – bronca kategorija C, bronca kategorija B
Gita Vučak (2010.) – mlađa juniorka:
100 prsno 1:29.08 – bronca kategorija C, bronca kategorija B,
400 mješovito 5:56.71 – srebro kategorija C, srebro kategorija B i srebro kategorija A
Mia Sesar (2010.) -:mlađa juniorka:
200 leptir 3:17.55 – srebro kategorija C, srebro kategorija B, srebro kategorija A
400 mješovito 6:30.09 – bronca kategorija C, bronca kategorija B i bronca kategorija A
Korina Žigić (2011.) – mlđa juniorka:
100 leptir1:08.00 – bronca kategorija C, bronca kategorija B i bronca kategorija A
200 mješovito 2:29.11 – zlato kategorija C, zlato kategorija B i zlato kategorija A
400 slobodno 4:32.21 – zlato kategorija C, zlato kategorija B i srebro kategorija A – KLUPSKI REKORD ML. JUNIOSKI, JUNIORSKI, ML. SENIORSKI I SENIORSKI
50 leptir 30.20 – bronca kategorija C, bronca kategorija B
800 slobodno 9:25.08 -zlato kategorija C, zlato kategorija B i zlato kategorija A -KLUPSKI REKORD ML. JUNIOSKI, JUNIORSKI, ML. SENIORSKI I SENIORSKI
Elena Valenteković (2011.) – mlađa juniorka:
50 prsno 37.73 – srebro kategorija C
100 leđno 1:08.46 – bronca kategorija C
200 leđno 2:28.06 – bronca kategorija C
Lucija Štulina (2011.) – mlađa juniorka:
200 leptir 2:55.87 – zlato kategorija C, zlato kategorija B i zlato kategorija A