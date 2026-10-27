Mlada ekipa PK Osijek oduševila na Grand Prixu: 45 medalja u dva dana!

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Plivački klub Jadran bio je organizator još jednog natjecanja Jadran Grand Prix, koji je dio HPS Grand Prix natjecanja. Natjecanje se održalo 24. i 25. listopada 2026. na bazenu ŠC Poljud u Splitu. Miting se održao u dva dana kroz tri dijela, a medalje su se dodjeljivale u tri kategorije: „A” kategorija – apsolutna/seniorska, „B” kategorija – juniorska, „C” kategorija – mlađe juniorska.

Za PK Osijek je uz vodstvo trenera Mateja Miličića nastupilo ukupno 10 predstavnika kuba, svi kategorije mlađi juniori: Nikša Galić, Ana Išasegi, Buga Vukić, Petra Kristek, Gita Vučak, Mia Sesar, Korina Žigić, Elena Valenteković, Lucija Štulina i Una Videković. Odličnim nastupima su u Osijek donijeli mnoštvo medalja, točnije ovaj put mlada ekipa je pokupila ukupno 45 medalja (12 zlata, 14 srebra, 19 bronci). Uz isplivane osobne te klupske rekorde, isplivane su i norme za nastup na državnom prvenstvu koje ih u prosincu čeka u Rijeci.

Osvajači medalja:

Nikša Galić (2010.) – mlađi junior:

400 slobodno 4:18.44 – zlato kategorija C

200 prsno 2:31.90 – srebro kategorija C, bronca kategorija B

100 leđno 1:00.50 – srebro kategorija C, srebro kategorija B, bronca kategorija A

50 leptir 27.14 – srebro kategorija C

Ana Išasegi (2010.) – mlađa juniorka:

400 slobodno 4:44.68 – bronca kategorija C, bronca kategorija B

Petra Kristek (2010.) – mlađa juniorka:

100 prsno 1:27.35 – srebro kategorija C, srebro kategorija B, bronca kategorija A,

200 prsno 3:03.97 – bronca kategorija C, bronca kategorija B

Gita Vučak (2010.) – mlađa juniorka:

100 prsno 1:29.08 – bronca kategorija C, bronca kategorija B,

400 mješovito 5:56.71 – srebro kategorija C, srebro kategorija B i srebro kategorija A

Mia Sesar (2010.) -:mlađa juniorka:

200 leptir 3:17.55 – srebro kategorija C, srebro kategorija B, srebro kategorija A

400 mješovito 6:30.09 – bronca kategorija C, bronca kategorija B i bronca kategorija A

Korina Žigić (2011.) – mlđa juniorka:

100 leptir1:08.00 – bronca kategorija C, bronca kategorija B i bronca kategorija A

200 mješovito 2:29.11 – zlato kategorija C, zlato kategorija B i zlato kategorija A

400 slobodno 4:32.21 – zlato kategorija C, zlato kategorija B i srebro kategorija A – KLUPSKI REKORD ML. JUNIOSKI, JUNIORSKI, ML. SENIORSKI I SENIORSKI

50 leptir 30.20 – bronca kategorija C, bronca kategorija B

800 slobodno 9:25.08 -zlato kategorija C, zlato kategorija B i zlato kategorija A -KLUPSKI REKORD ML. JUNIOSKI, JUNIORSKI, ML. SENIORSKI I SENIORSKI

Elena Valenteković (2011.) – mlađa juniorka:

50 prsno 37.73 – srebro kategorija C

100 leđno 1:08.46 – bronca kategorija C

200 leđno 2:28.06 – bronca kategorija C

Lucija Štulina (2011.) – mlađa juniorka:

200 leptir 2:55.87 – zlato kategorija C, zlato kategorija B i zlato kategorija A