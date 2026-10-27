Karate Akademija Osijek osvojila sedam državnih medalja na Prvenstvu Hrvatske

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Karate Akademija Osijek ostvarila je zapažen uspjeh na dvodnevnom Prvenstvu Hrvatske, osvojivši ukupno sedam državnih medalja, od čega dvije zlatne, dvije srebrne i tri brončane. Mladi osječki karatisti još su jednom potvrdili kvalitetu klupskog rada, natjecateljsku spremnost i kontinuirani napredak.

Ekipu Karate Akademije Osijek na prvenstvu su vodili treneri Goran Mesić i Karla Karačić, koji su natjecateljima pružali stručnu podršku tijekom oba dana natjecanja.

Prvi dan prvenstva – četiri državne medalje

Prvoga dana prvenstva nastupilo je pet natjecatelja Karate Akademije Osijek, koji su ostvarili odlične rezultate i osvojili četiri medalje.

Luka Mesić osvojio je naslov prvaka Hrvatske u kategoriji U13 dječaka do 60 kilograma plus. Ovim uspjehom nastavio je svoj izniman niz, osvojivši naslov prvaka Hrvatske treću godinu zaredom.

Ante Ogrebić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji U14 dječaka do 50 kilograma, postavši viceprvak Hrvatske.

Adrian Klarić osvojio je brončanu medalju u kategoriji U13 dječaka iznad 60 kilograma, dok je Petar Erdeši bio treći u kategoriji U14 dječaka do 55 kilograma.

Josipa Čuk nastupila je u kategoriji U14 djevojčica do 52 kilograma. Natjecanje je otvorila s dvije pobjede, a potom je zaustavljena među osam najboljih natjecateljica. U iznimno jakoj konkurenciji ostala je nadomak osvajanja medalje, ali je svojim nastupom pokazala kvalitetu i borbenost.

Drugi dan prvenstva – još tri medalje

Drugoga dana prvenstva uspješne su bile i natjecateljice Karate Akademije Osijek, koje su osvojile još tri državne medalje.

Sara Čupić osvojila je naslov prvakinje Hrvatske u kategoriji U10 djevojčica iznad 42 kilograma.

Tena Ogrebić osvojila je srebrnu medalju u kategoriji U11 djevojčica do 35 kilograma, dok je Mia Maria Boban natjecanje završila na trećem mjestu u kategoriji U10 djevojčica do 36 kilograma.

Petra Čuk ovoga je puta izgubila prvu borbu, dok je Lana Mesić također zaustavljena već u prvom nastupu. Posebno treba istaknuti da je Lana samo dva dana prije prvenstva imala povišenu temperaturu i bila bolesna, no unatoč tome odlučila je nastupiti. Njezin izlazak na tatami u takvim okolnostima pokazuje veliku želju za natjecanjem i predanost sportu.

Nicole Furgala ovoga puta nije uspjela ostvariti plasman, ali je nastup na državnom prvenstvu za nju još jedno vrijedno natjecateljsko iskustvo.

Sedam medalja kao potvrda kvalitetnog rada

S ukupno sedam osvojenih medalja – dvije zlatne, dvije srebrne i tri brončane – Karate Akademija Osijek još je jednom potvrdila da se sustavan rad, redovitost na treninzima i kvalitetna priprema odražavaju na rezultatima na najvišoj nacionalnoj razini.

Trener Goran Mesić izrazio je zadovoljstvo nastupima svojih natjecatelja te istaknuo važnost svakog ostvarenog rezultata, ali i iskustva koje mladi sportaši stječu kroz pobjede i poraze.

„Ponosni smo na cijelu ekipu, na osvojene medalje, ali i na svakog natjecatelja koji je hrabro izašao na tatami i dao sve od sebe. Svaka borba dio je sportskog razvoja, a upravo se kroz takva iskustva grade karakter, samopouzdanje i želja za daljnjim napretkom. Zahvaljujem i roditeljima na podršci, povjerenju i odricanju. Nastavljamo raditi i pripremati se za nove sportske izazove”, poručio je Mesić.

U Karate Akademiji Osijek nastavljaju s treninzima i pripremama za nadolazeća natjecanja, s ciljem daljnjeg razvoja mladih sportaša i ostvarivanja novih rezultata na domaćoj i međunarodnoj karate sceni.