Illia Kovtun jedanaesti u finalu višeboja Svjetskog prvenstva u Rotterdamu

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Hrvatski gimnastički reprezentativac i aktualni europski prvak u višeboju Illia Kovtun zauzeo je jedanaesto mjesto u finalu višeboja na 54. Svjetskom prvenstvu u sportskoj gimnastici, održanom u četvrtak navečer u nizozemskom Rotterdamu. U konkurenciji 24 najbolja svjetska višebojca osvojio je ukupno 80,264 boda.

Kovtun je u finalu ostvario sljedeće ocjene: na parteru 12,466, na konju s hvataljkama 12,466, na karikama 12,866, na preskoku 13,933, na ručama 14,700 te na preči 13,833. Najuspješniji nastup imao je na ručama, gdje je s ocjenom 14,700 ostvario drugi rezultat finala. Istu ocjenu dobio je i novi svjetski prvak Daiki Hashimoto, koji je prednost ostvario zahvaljujući boljoj ocjeni izvedbe.

Kovtun je finale otvorio na konju s hvataljkama, gdje je pred sam kraj vježbe, uoči saskoka, pao sa sprave. Vratio se na konja i vježbu priveo kraju bez novih pogrešaka, no izgubljeni bodovi već su ga na početku finala udaljili od borbe za medalje. U nastavku natjecanja pokazao je kvalitetu po kojoj je prepoznat. Na ručama, svojoj najjačoj spravi, odličnom je vježbom osvojio 14,700 bodova i potvrdio da u nedjeljno finale te sprave ulazi kao jedan od glavnih kandidata za medalju. Uspješan nastup nastavio je na preči, na kojoj je s ocjenom 13,833 ostvario peti rezultat finala i dodatno napredovao u poretku. Natjecanje je zaključio na parteru te finale završio na jedanaestom mjestu.

Naslov svjetskog prvaka u višeboju osvojio je Japanac Daiki Hashimoto, olimpijski pobjednik u višeboju iz Tokija 2020. godine, s ukupno 85,998 bodova. Hashimoto je pritom ostvario najbolje ocjene finala na konju s hvataljkama, ručama i preči. Srebro je pripalo Kinezu Yangu Haonanu s 84,199 bodova, a broncu je osvojio Britanac Joe Fraser s 83,531 bodom.

Finale je donijelo i velike preokrete. Arsenij Dukhno, koji je na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u Zagrebu za Kovtunom zaostao samo jednu tisućinku boda, bio je drugi uoči posljednje rotacije, ali je nakon slabijeg nastupa na preči pao na sedmo mjesto. Shinnosuke Oka, olimpijski pobjednik u višeboju iz Pariza 2024. godine i najbolji gimnastičar kvalifikacija, završio je na osmom mjestu. Njegov reprezentativni kolega Daiki Hashimoto, drugoplasirani iz kvalifikacija, u finalu je bio uvjerljiv i osvojio svjetski naslov. Joe Fraser, europski prvak u višeboju iz 2023. godine, u posljednjoj se rotaciji s četvrtog mjesta probio do bronce.

Za Kovtuna je ovo još jedan važan nastup na najvećoj svjetskoj gimnastičkoj pozornici. U Rotterdam je stigao nakon povijesnog uspjeha na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u

Zagrebu, gdje je u svom prvom velikom natjecanju pod hrvatskom zastavom osvojio dva zlata, u višeboju i na ručama. U bogatoj sportskoj karijeri ima i dvije medalje u višeboju sa svjetskih prvenstava, broncu iz Kitakyushua 2021. i srebro iz Antwerpena 2023., te olimpijsko srebro na ručama iz Pariza 2024. godine.

„Kao i svakom sportašu, malo mi je žao što sam dopustio greške, ali dobro, to je sport – mi nismo roboti. Događaju se i takve situacije i treba se potruditi izboriti se do kraja, to je najvažnije. Imamo još jedno finale u nedjelju, novi dan, nadam se da će biti bolji rezultati“, poručio je Kovtun nakon natjecanja.

Osvrnuo se i na pad na konju s hvataljkama, nakon kojeg je nastojao vježbu privesti kraju i ostatak natjecanja odraditi najbolje što može. Posebno je zadovoljan bio nastupom na ručama, a već sutra očekuju ga treninzi i pripreme za nedjeljno finale, u kojem će se ponovno potruditi dati sve od sebe i ostvariti što bolji rezultat.

U nedjelju, 25. listopada, od 15:50 do 16:25 sati očekuje ga finale ruča. U to se finale plasirao s drugom najboljom ocjenom kvalifikacija, 14,900 bodova. Bolji je bio samo kineski gimnastičar Zou Jingyuan, olimpijski pobjednik na ovoj spravi, s ocjenom 15,466.

Kovtun je ujedno prva rezerva za finale partera, u kojem je u kvalifikacijama s ocjenom 14,000 zauzeo deveto mjesto. To je finale na rasporedu u subotu, 24. listopada, od 14:00 do 14:30 sati, pa bi u slučaju odustajanja nekog od finalista mogao nastupiti i u trećem finalu.

Finale ruča moći će se pratiti u nedjelju na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije, u sklopu prijenosa od 14:45 do 17:55 sati.