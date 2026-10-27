[FOTO] Osijek slavio svog junaka! Illia Kovtun donio povijesno srebro, a doček su obilježile emocije

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Ispred Sokol Centra u Osijeku jučer je održan svečani doček hrvatskog gimnastičkog reprezentativca Illije Kovtuna, koji je na Svjetskom prvenstvu u Rotterdamu osvojio srebrnu medalju na ručama. Uz njega je dočekana i njegova trenerica Iryna Gorbacheva, a okupljeni članovi gimnastičke obitelji slavili su povijesni uspjeh.

Kovtun je u finalu 54. Svjetskog prvenstva osvojio 14,900 bodova, čime je Hrvatskoj donio prvu medalju na ručama u povijesti svjetskih prvenstava. Riječ je ujedno o prvoj medalji sa svjetskih prvenstava u povijesti osječkog kluba, što ovom uspjehu daje dodatnu težinu.

Zlatnu medalju osvojio je Kinez Zou Jingyuan s 15,733 boda, dok je bronca pripala Danielu Marinovu s 14,866 bodova. Kovtun je tako još jednom potvrdio pripadnost svjetskom gimnastičkom vrhu.

Osječanin je ovim rezultatom nastavio iznimno uspješnu sezonu, nakon što je na Europskom prvenstvu u Zagrebu osvojio zlato u višeboju i na ručama. Srebro iz Rotterdama njegova je treća medalja sa svjetskih prvenstava, ali prva osvojena u finalu pojedinačne sprave.

U osječkom gimnastičkom klubu istaknuli su ponos zbog njegova uspjeha te zahvalili Kovtunu i trenerici na predanom radu, znanju i rezultatima kojima su inspiracija mladim gimnastičarima. Okupljanje ispred Sokol Centra proteklo je u znaku ponosa, emocija i zajedništva, uz poruku da se u budućnosti očekuju novi sportski uspjesi.