Dubrovnik Spartan Trail okupio više od 500 trkača iz 30 država, poznati pobjednici najduže utrke

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Četvrto izdanje okupilo je domaće i inozemne trkače, a pobjede na najzahtjevnijoj, 50-kilometarskoj dionici odnijeli su Tomas Macecek i Jenna Aittolahti. Uz natjecateljski program i nagradni fond od 10.000 eura, važan dio događaja bila je i dječja utrka.

U 6:30 ujutro u Mihanićima počeo je najduži dan ovogodišnjeg Dubrovnik Spartan Traila. Sa stare željezničke stanice krenuli su natjecatelji na 50 kilometara, prvi od triju startova subotnjeg programa. Do tvrđave Imperijal čekao ih je put kroz dubrovačko zaleđe i završni uspon na Srđ, gdje se svaki dotad prijeđeni kilometar već osjećao u nogama.

Sportski vikend 23. i 24. listopada okupio je više od 500 sudionika iz 30 država. Uz najdužu disciplinu, održane su utrke na 21 kilometar iz Mlina i na 10 kilometara iz Šumeta. Različite duljine otvorile su prostor i onima koji se bore za vrh poretka i rekreativcima koji su mjesecima pripremali svoj nastup.

Rezultati subote na dubrovačkim stazama

Tomas Macecek iz Češke obranio je prošlogodišnju pobjedu na 50K, stigavši u cilj za 5:57:22. Iza njega završili su Adam Wójcik iz Poljske (6:22:33) i Jurica Eterović iz Hrvatske (6:51:46). Iako je ponovno bio najbrži, Macecek je nakon utrke naglasio koliko je teren tražio opreza.

„Drugi put sam ovdje i drago mi je što sam ponovno uspio završiti u ovom stilu utrku. Staza je ponovno bila odlična, vrijeme lijepo, ali teren je bio jako zahtjevan. Danas nije bilo padova, barem ne nekih velikih! Trčao sam malo opreznije i nisam morao previše riskirati. Pokušao sam zadržati svoju poziciju, stići do cilja i uživati u pogledima. Planine i more su prekrasni, tako da je cijelo iskustvo bilo stvarno odlično”, rekao je dvostruki pobjednik Tomas Macecek, kojemu je nakon cilja preostao još jedan plan: „A sada se veselim skoku u more. Čuo sam da je ove godine baš toplo!”

U ženskoj konkurenciji na najdužoj distanci slavila je Jenna Aittolahti iz Finske (7:30:02), ispred Miluse Boskovic iz Crne Gore (7:40:57) i Zrinke Deur iz Hrvatske (8:17:42).

Na 21 kilometar najbrži su bili Martin Helebrand iz Češke (2:30:59) i Nadiia Varenytsia iz Ukrajine (2:58:10). Muško postolje upotpunili su Ondřej Michalec iz Češke (2:37:21) i Kresimir Mrcela iz Hrvatske (2:38:38), a žensko Petra Kontic (3:00:50) i Cvijeta Rikanovic (3:10:38), obje iz Hrvatske.

Za pobjednicu utrke na 21 kilometar prolazak ciljem bio je posebno emotivan. Ondje ju je čekala majka, koja je doputovala iz Ukrajine kako bi je prvi put pratila na natjecanju.

„Bilo je nevjerojatno! Staza je bila jako zahtjevna. Nekoliko sam puta tijekom utrke bila na drugom mjestu, ali kad sam vidjela prvu trkačicu ispred sebe, znala sam da zna što radi. Trčala sam za njom i na kraju je uspjela prestići. Dodatnu snagu davala mi je pomisao na mamu koja me čekala na cilju”, ispričala je Varenytsia. Uz majčinu podršku, tijekom utrke nosila ju je i misao na brata. „Ovo joj je prvi put da me prati na natjecanju i neizmjerno sam joj zahvalna što je ovdje. Znam koliko je ponosna na svoju djecu. A kad bih osjetila umor, pomislila bih i na brata koji je sada u ratu. I to mi je davalo snagu da nastavim još brže. Zato su mi emocije na cilju bile toliko snažne.”

Pobjednicima najduže distance pripalo je po 1.500 eura. Od ukupnog nagradnog fonda od 10.000 eura, za 50K izdvojeno je 6.100 eura, a za 21K 3.900 eura. Novčano su nagrađena prva četiri mjesta u objema disciplinama, uz jednake iznose za žene i muškarce.

Dio programa bila je i Spartan Kids utrka, koja je okupila djecu različitih uzrasta, s najmlađim sudionicima od samo četiri godine. Nekima je to bio prvi susret s utrkom, dok su se drugi vratili po novu medalju. Uz navijanje obitelji i prijatelja, svaki prolazak ciljem bio je razlog za pljesak.

U toj dobi važno je i ono što ostaje nakon medalje: jesu li se djeca dobro provela, osjećaju li se ponosno i žele li ponovno pokušati. Zato pažnju zaslužuju i oni koji kroz cilj prolaze posljednji, uz svoje ime i jednako glasan pljesak. Organizatori se nadaju da će im ovo iskustvo biti poticaj da nastave s trčanjem te da će neke od njih u budućnosti dočekati i na duljim dionicama Dubrovnik Spartan Traila.

Za mnoge sudionike dolazak na utrku značio je i nekoliko listopadskih dana u Dubrovniku. Uz startni broj dobili su ulaz u muzej, obilazak gradskih zidina i spust žičarom sa Srđa, pa je između preuzimanja paketa, utrke i povratka kući ostalo vremena i za upoznavanje grada.

Ana Hrnić, pročelnica Upravnog odjela za turizam i šport Grada Dubrovnika, istaknula je važnost događaja za grad i lokalnu zajednicu.

„Ovaj sportski događaj iznimno je važan za Dubrovnik jer nam pomaže pozicionirati grad kao destinaciju za velika sportska događanja. Jednako tako, važan je za produljenje turističke sezone, što je jedan od naših strateških ciljeva. Posebno me razveselilo vidjeti koliko su djeca sretna i ponosna sa svojim medaljama. To je zaista lijepa stvar i nadam se da ću sljedeće godine i ja dovesti svoju djecu da budu dio ovog iskustva”, rekla je Hrnić.

Dječja utrka pritom otvara prostor da u sportskom vikendu sudjeluje cijela obitelj. Djeca koja inače uz stazu čekaju roditelje sada imaju svoj start, cilj i medalju, a odrasli preuzimaju ulogu navijača. Takav program daje obiteljima dodatan razlog da zbog utrke zajedno otputuju i provedu vikend u Dubrovniku.

Miroslav Drašković, direktor Turističke zajednice grada Dubrovnika, osvrnuo se na razvoj sportske ponude tijekom mirnijeg dijela godine i mogućnosti proširenja suradnje.

„Želimo razvijati Dubrovnik kao sportsku destinaciju osobito u razdoblju od listopada do svibnja, kada su vremenski uvjeti idealni za aktivnosti na otvorenom. Naravno, planiramo podržati Spartan i sljedeće godine. Voljeli bismo dodatno proširiti suradnju jer smo u međuvremenu, zahvaljujući razvoju traila i drugih sportskih događanja, očistili i uredili dodatne staze na području Dubrovnika. Nadamo se da će Spartan u budućnosti uključiti neke od njih u svoje utrke i tako sudionicima pružiti priliku da otkriju još više ljepota našega grada”, rekao je Drašković.

Nove staze mogle bi biti dodatni razlog za povratak, a tri duljine utrke već sada ostavljaju mogućnost za drukčiji izazov sljedeće godine. Netko će se vratiti po bolji rezultat, netko pokušati prijeći s deset na 21 kilometar, a netko poželjeti ponovno provesti vikend s prijateljima s kojima je dijelio stazu.

Alen Bošković naglasio je koliko je organizatorima važno da sudionici, uz utrku, pamte i gostoprimstvo te požele ponovno doći.

„Pozivamo sve trkače da nam se ponovno pridruže, upoznaju Dubrovnik i uživaju u svemu što naš grad i okolica nude. Kao domaćini i organizatori, nastojimo učiniti sve kako bi svaki sudionik otišao kući s lijepim uspomenama i željom da nam se vrati”, rekao je Bošković.

Hvala Gradu Dubrovniku i Turističkoj zajednici grada Dubrovnika na podršci ovogodišnjem izdanju i gostoprimstvu za sudionike i njihovu pratnju.