Trener Bijelo-plavih upozorava da nas u subotu čeka ozbiljan i opasan protivnik , no vjeruje da momčad borbenošću i svojim stilom igre može nastaviti pozitivan niz na Opus Areni.

Nakon reprezentativne stanke, koja je ovoga puta bila nešto dulja nego inače, vraćaju se uzbuđenjima na HNL terenima. Bijelo-plavi u subotu od 18 sati dočekuju Istru 1961. Trener Federico Bessone na konferenciji za medije uvodno je istaknuo da nije bilo jednostavno raditi bez devetorice igrača koje inače ima na raspolaganju.

Nismo se pripremili baš onako kako sam želio, jer nam je velik broj igrača bio odsutan zbog obveza u reprezentacijama. Ritam nam je u tom smislu malo poremećen, no sretan sam što imamo toliko mladih talenata koji igraju za Hrvatsku i druge reprezentacije. Za one koji su bili s nama mogu reći da su na treninzima bili vrlo angažirani. Tunjić i Cantero već su neko vrijeme s nama i dobro su se prilagodili momčadi i suigračima. Drago mi je zbog toga jer su obojica ponajprije odlični ljudi, a već pomalo pokazuju i kakvi su igrači te što od njih možemo očekivati na terenu.

Ozlijeđeni Jona Ježić i Čaić neko vrijeme neće biti u konkurenciji za sastav.

Jona ima problema s leđima i s njim moramo biti vrlo oprezni. Neće nam biti na raspolaganju šest do osam tjedana, a ovoga je trenutka teško reći nešto preciznije. Pokušat ćemo ga vratiti što prije jer znate koliko je važan za momčad. Čaić u ponedjeljak ide na operaciju trbušnog zida. U punom pogonu ga očekujemo najkasnije za dva mjeseca.

Nastaviti svojim stilom i osobnošću

Istra također ima mnogo mladih igrača, a i stilom igre dosta podsjeća na sadašnji Osijek…

Morat ćemo se boriti kao i dosad jer bismo inače mogli imati problema. Oni su svakako zaslužili više od devet osvojenih bodova. Moramo nastaviti igrati svojim stilom i pokazati osobnost kada imamo loptu u nogama. Bez lopte moramo biti oprezni, pogotovo kada je riječ o čuvanju Frederiksena. On je odličan igrač i morat ćemo dobro pripaziti na njega, ali i na ostale.

Hoće li u subotu biti još nekih promjena u sastavu, osim onih prisilnih, uvjetovanih ozljedama?

Jako sam zadovoljan igračima koji su dosad najčešće bili u momčadi, ali i svima ostalima koje smo imali na raspolaganju. Još nisam siguran s kojim ćemo sastavom izaći na teren jer se dvoumim oko još dvije pozicije u početnoj postavi. Vidjet ćemo.

Dosad imamo stopostotni učinak na Opus Areni i svi žele da se taj niz nastavi i u subotu…

Kada sam dolazio u NK Osijek, rekao sam da mi je jedan od glavnih ciljeva privući što više navijača na tribine. Idemo u dobrom smjeru, ali ja, naravno, uvijek želim još više. Svi očekuju da ćemo dobiti sve tri domaće utakmice u nizu. Naravno da to želimo i mi, no to nije nimalo lako. Znate da sam uvijek pozitivan i vjerujem u uspjeh, pogotovo ako nastavimo u ovom ritmu. Uoči nadolazećih utakmica imam jako dobar osjećaj i prenosim ga na igrače.

Trener je brzo osvojio simpatije navijača

Mnogi su primijetili kako je Bessone u rekordnom roku uspostavio odličnu vezu s osječkim navijačima.

Drago mi je da smo se uspjeli ovako povezati. Kada sam dolazio, nitko me nije poznavao, ali već sam tada poručio da želim vratiti veselje među navijače i uvjeriti igrače da možemo igrati dobar, napadački nogomet. Posebno me veseli to što igrači uvijek daju sve od sebe i to smatram iznimno važnim. Ponosan sam na to. Kada navijači vide da svi dajemo sve za NK Osijek, uvjeren sam da će uvijek biti uz nas.

Federico se voli prošetati gradom i popričati sa sugrađanima, a kako sam kaže, u Osijeku se osjeća jako ugodno.

Sretan sam što sam ovdje. Ljudi mi prilaze sa smiješkom i raduju se kada se sretnemo. To mi puno znači i budi jako lijepe osjećaje. Mislim da je to zato što ljudi prepoznaju trud i želju za nečim boljim. Za sebe kažem da sam normalan čovjek. Volim popričati s ljudima, od njih dobijem i poneki savjet i sve mi je to jako simpatično. Jako mi odgovara i to što je grad manji i nema prometnih gužvi. Od stana do centra prošetam za 12 minuta i to mi se jako sviđa. U Osijeku se osjećam ugodno i nadam se da ću ostati što dulje.