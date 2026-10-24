Što čeka hrvatsko gospodarstvo? Stručnjaci upozorili na ključne probleme

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Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku održan je 5. EFOS Business Forum pod nazivom „Geopolitika, energetika i produktivnost: nova pravila konkurentnosti“. Forum je okupio predstavnike poduzeća, akademske zajednice, javnog sektora i strukovnih udruga te otvorio prostor za razgovor o izazovima, prilikama i odgovorima hrvatskoga gospodarstva na nova pravila konkurentnosti. U središtu rasprave bila su pitanja kako geopolitičke promjene utječu na poslovne odluke, što dostupnost i cijena energije znače za konkurentnost te kako povećati produktivnost u uvjetima sve veće neizvjesnosti.

„Peti forum za nas je više od broja. On potvrđuje ono zbog čega smo ovaj format i pokrenuli: potrebu za mjestom na kojem se akademska zajednica i gospodarstvo ne susreću samo protokolarno, nego otvoreno razgovaraju o pitanjima koja doista određuju budućnost naših poduzeća, regije i zemlje. Kao fakultet svoju ulogu vidimo ne samo u poučavanju, nego i u otvaranju prostora za dijalog, povezivanju znanja i prakse te istraživanju pitanja koja su gospodarstvu stvarno važna“, izjavila je prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, dekanica Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Uvodno predavanje na temu „Energija kao geopolitika: gdje je Hrvatska na novoj karti svijeta?“ održao je Davor Štern, konzultant i bivši ministar gospodarstva Republike Hrvatske.

„Živimo u vremenu kockarske ekonomije. Burze su od nekadašnjeg mjesta susreta ponude i potražnje postale poligon za špekulacije i manipulacije, u kojima cijenu energije diktiraju algoritmi, izvedenice i očekivanja, a ne stvarna fizička roba“, istaknuo je Štern. Smatra da bi cijena nafte bez današnjih geopolitičkih napetosti bila na razini od oko 70 dolara po barelu, što bi bila poštena cijena za gospodarstvo. „Bojim se da se rast cijene neće zaustaviti, a time ni slabljenje europskoga gospodarstva uz rast inflacije, što vodi prema neizvjesnoj budućnosti“, zaključio je.

Nakon uvodnog predavanja uslijedila je panel-rasprava „Konkurentnost pod pritiskom: energija, kapital i produktivnost očima velikih i malih“, koju je moderirala prof. dr. sc. Dubravka Pekanov. Uz Davora Šterna, u raspravi su sudjelovali Sabina Škrtić, predsjednica Odbora za međunarodnu suradnju Hrvatskog društva za korporativno upravljanje i menadžment, Marijana Baršić Barun, članica Uprave HAMAG-BICRO-a, Jozo Ljubičić, član Uprave Žita d.d. iz Osijeka, Mario Bišćan, član Uprave tvrtke KENDA Manufacturing HR d.o.o. iz Belog Manastira, te Marko Vukobratović, direktor tvrtke Versolvia d.o.o. iz Zagreba.

Panelisti su iz perspektive velikih i malih poduzeća te institucija razgovarali o tome kako cijena i dostupnost energije, pristup kapitalu i produktivnost oblikuju konkurentnost hrvatskoga gospodarstva u vremenu geopolitičke neizvjesnosti. Posebno zanimljiv bio je dio panela u kojem su sudionici jedni drugima postavljali pitanja.

Panelisti su naglasili da geopolitički događaji sve snažnije oblikuju kretanje cijena energenata, zbog čega procjena geopolitičkih rizika mora postati stalna točka dnevnog reda uprava i nadzornih odbora. Kao ključna infrastrukturna prepreka novim energetskim investicijama istaknuti su nedostatni kapaciteti prijenosne mreže i slaba povezanost sjevera i juga Hrvatske, zbog čega su investitori prisiljeni raditi s tehnički ograničenim priključnim kapacitetima. Kako bi nadoknadile nisku produktivnost i manjak radnika, tvrtke se sve više okreću automatizaciji procesa. Većina panelista pritom smatra da umjetna inteligencija u sljedećih pet godina neće smanjiti ukupan broj radnih mjesta, nego će promijeniti strukturu rada i zahtijevati razvoj novih vještina. Na kraju su se i panelisti i publika složili da su visoka cijena energije, niska produktivnost i manjak radnika glavne prepreke konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva.

Ovim je susretom EFOS Business Forum još jednom potvrdio ulogu Ekonomskog fakulteta u Osijeku kao mjesta susreta poslovne i akademske zajednice u traženju odgovora na aktualne gospodarske izazove.