Razumijevanje učenika s ADHD-om i autizmom – iskustvo s Erasmus+ edukacije u Beču

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Stručna suradnica, edukatorica rehabilitatorica Dunja Tomić iz Osnovne škole Popovac sudjelovala je u Beču na stručnom tečaju „Understanding Students with ADHD and ASD“, u organizaciji Europass Teacher Academy, koji je održan od 21. do 26. rujna 2026. godine.

Tečaj je bio usmjeren na bolje razumijevanje učenika s ADHD-om i poremećajem iz spektra autizma te na primjenu konkretnih strategija u svakodnevnom radu. Sudionici su se upoznali s različitim stilovima učenja, vizualnim potporama, socijalnim pričama, strukturiranjem aktivnosti i prilagodbom nastavnog procesa. Predstavljeni su i pristupi TEACCH, PECS i Makaton, s naglaskom na razvoj komunikacije, samostalnosti i uključivanje učenika u nastavni proces.

Predstavljanje škole i razmjena iskustava

Važan dio edukacije bila je međunarodna razmjena iskustava. Na tečaju su sudjelovale kolegice iz Mađarske, Italije i Poljske, s kojima je Dunja Tomić imala priliku razgovarati o iskustvima i načinima rada s učenicima s teškoćama te usporediti pristupe inkluzivnom obrazovanju u različitim zemljama.

Tom prigodom predstavila je Osnovnu školu Popovac, njezin način rada te iskustva škole u provedbi programa cjelodnevne nastave. Posebno je predstavila i poseban program A2, u okviru kojega ima priliku za dodatni rad s učenicima s teškoćama, pružajući im dodatnu podršku u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima.

Predstavljanje rada škole bilo je prilika za razmjenu iskustava s kolegicama iz drugih europskih zemalja, ali i za predstavljanje primjera dobre prakse iz vlastitog školskog okruženja.

Inkluzija i izvan učionice

U sklopu edukacije sudionici su posjetili Gradski muzej Beča (Wien Museum), gdje su imali priliku iz prve ruke vidjeti kako se načela inkluzivnosti primjenjuju u kulturnom prostoru. Posebno je bilo zanimljivo upoznati se s taktilnim i multisenzornim elementima vezanima uz sadržaje o povijesti grada te različitim načinima približavanja muzejskih sadržaja posjetiteljima s različitim potrebama.

Posebno zanimljiva i kreativna aktivnost bila je rekreacija jednog od likova prikazanih na muzejskim djelima. Sudionici su odabrali određeni lik te ga pokušali što vjernije prikazati vlastitim poziranjem za fotografiju. Aktivnost je na zabavan i neposredan način potaknula promatranje detalja, kreativnost, izražavanje i aktivno sudjelovanje.

Ovakav način rada pokazuje kako se muzejski sadržaji mogu približiti djeci kroz iskustveno, kreativno i multisenzorno učenje, što može biti posebno poticajno za učenike s različitim odgojno-obrazovnim potrebama.

Posjet muzeju pokazao je koliko je važno razmišljati o inkluziji šire – ne samo u učionici, već i u svim prostorima u kojima djeca borave, uče i sudjeluju.

Osim stručnog dijela, boravak u Beču bio je prilika za upoznavanje kulturne i povijesne baštine grada te druženje sa sudionicama tečaja. Pri tome je naša rehabilitatorica posjetila je Albertinu, gdje je imala priliku vidjeti jedno od najpoznatijih djela Albrechta Dürera, „Zeca” („Young Hare”), kao i druga vrijedna umjetnička djela. Posjetila je i Carsku kriptu (Kapuzinergruft), posljednje počivalište brojnih članova dinastije Habsburg, čime je dodatno upoznala povijest i kulturnu baštinu Beča.

„Ovaj tečaj omogućio mi je da potvrdim vrijednost mnogih postupaka koje već primjenjujemo u radu, ali i da upoznam nove ideje koje mogu primijeniti u budućnosti. Posebno mi je bilo važno vidjeti kako se inkluzivni pristup može ostvarivati i izvan škole te koliko male prilagodbe mogu napraviti veliku razliku za dijete“, istaknula je Tomić.

Stečena znanja i iskustva planira primijeniti u daljnjem radu s učenicima te ih podijeliti s kolegama u školi, s ciljem daljnjeg razvoja inkluzivnog i poticajnog okruženja za sve učenike.

Mobilnost je ostvarena u okviru Erasmus+ projekta „From Ch@llenges To Ch@nge“, koji sufinancira Europska unija.