Potpisan ugovor za dogradnju OŠ Miroslava Krleže u Čepinu, projekt vrijedan 4,42 milijuna eura

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Osječko-baranjska županija nastavlja ulagati u obrazovnu infrastrukturu i stvarati uvjete za kvalitetniju nastavu, jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu. Potpisan je ugovor s izvođačem radova, tvrtkom MASSA d.o.o., kao predstavnikom zajednice gospodarskih subjekata koju čine VivaPalazzo Zrt i MASSA d.o.o., za projekt rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Miroslava Krleže u Čepinu, čime se nastavlja realizacija ulaganja koja će učenicima i djelatnicima osigurati suvremenije i kvalitetnije uvjete rada i učenja.

– Osječko-baranjska županija provodi najveći investicijski ciklus ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje, vrijedan više od 74 milijuna eura, kroz koji gradimo, dograđujemo i opremamo 19 osnovnih škola na našem području. Svi su projekti odobreni za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a Županija u njih ulaže i 15 milijuna eura vlastitih sredstava jer želimo da naše škole budu spremne za jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu. Tri su škole već završene, a preostalih 16 je u provedbi i očekujemo njihov završetak tijekom ove i sljedeće godine. Ovo nije samo ulaganje u školske zgrade, nego ulaganje u jednake mogućnosti, kvalitetnije obrazovanje i budućnost naše djece. Svaki projekt koji realiziramo korak je bliže cilju da učenicima i nastavnicima osiguramo uvjete kakve zaslužuju – istaknula je županica Nataša Tramišak naglasivši kako ukupna vrijednost projekta u Čepinu iznosi 4,42 milijuna eura, od čega je 1,17 milijuna eura iz proračuna Osječko-baranjske županije.

Projektom će se postojeći školski prostor rekonstruirati i dograditi, čime će se stvoriti uvjeti za organizaciju nastave u jednoj smjeni i provedbu cjelodnevne škole. Nakon završetka radova škola i sportska dvorana raspolagat će s ukupno 17 učionica.

Školu u školskoj godini 2026./2027. pohađa će 374 učenika. Nova sportska dvorana, u koju je OBŽ investirala 50 % vrijednosti investicije, završena je u travnju 2025. godine, a rekonstrukcijom i dogradnjom škole nastavlja se razvoj infrastrukture potrebne za suvremeno obrazovanje i organizaciju nastave u jednoj smjeni.