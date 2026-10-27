Podravka ulaže u mlade: Stipendije, stručna praksa i prilika za zaposlenje

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Podravka je otvorila novi natječaj za dodjelu stipendija u sklopu programa „Male tajne velikih majstora Podravke“, kojim nastavlja ulagati u obrazovanje mladih i razvoj strukovnih zanimanja ključnih za budućnost hrvatskog gospodarstva. Program je osmišljen kako bi učenicima olakšao svakodnevni život tijekom školovanja, potaknuo ih na strukovno obrazovanje i ponudio mogućnost zaposlenja u Podravki nakon završetka srednje škole.

Natječaj je namijenjen učenicima srednjih strukovnih škola u Republici Hrvatskoj koji se obrazuju za zanimanja: operater za strojne obrade (strojobravar), tehničar za električne strojeve i elektroenergetiku (tehničar za elektroniku), tehničar za mehatroniku, automehatroničar (automehaničar), elektromehaničar, elektroničar-mehaničar, elektroničar, elektroinstalater, tokar, tehničar nutricionist, prehrambeni tehničar i kemijski tehničar.

Stipendija iznosi 1.800 eura godišnje, a isplaćuje se u deset mjesečnih rata po 180 eura. Prijave su otvorene do 9. studenoga 2026. i šalju se na adresu elektroničke pošte [email protected]. Svi detalji natječaja mogu se pronaći na mrežnim stranicama Podravke – podravkagrupa.com.

Program stipendistima omogućuje financijsku potporu tijekom školovanja i mogućnost zaposlenja te stručnu praksu u Podravki. Na taj način stipendisti upoznaju buduće kolege i radna mjesta te stječu vrijedno praktično iskustvo.

Od pokretanja programa u školskoj godini 2024./2025. u stipendiranje je uključeno 36 učenika, od kojih su se neki već zaposlili u Podravki. Tako je devetero bivših stipendista započelo karijeru u Podravkinim tvornicama u Koprivnici i Varaždinu te u Tehničkom sektoru i Logistici.

Programom „Male tajne velikih majstora Podravke“ kompanija nastavlja aktivno podupirati obrazovanje mladih, razvoj deficitarnih zanimanja te stvaranje novih generacija stručnjaka čija će znanja i kompetencije biti važni za daljnji razvoj industrije i gospodarstva.