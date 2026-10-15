Osnovnoškolci stvarali vlastiti animirani film na filmskoj radionici

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Udruga GFR FILM-VIDEO Požega, koja već niz godina organizira manifestaciju “Požeški filmski tjedan 2026.” u svom bogatom programu, počastila je osnovnoškolce radionicom animiranog filma.

Tijekom radionice, koja se održala u prostorijama OŠ Antuna Kanižlića, polaznici su imali priliku upoznati se s animiranim filmom, posebno stop-trik animacijom. Osim osnovnih pojmova vezanih uz samu animaciju, različitih pristupa i medija korištenih za stop-trik animaciju, imali su priliku pogledati animirane filmove nastale na prethodnim radionicama ovog tipa.

Nakon upoznavanja s opremom i materijalima koji će se koristi za izvedbu radionice, osmišljena je kratka priča koja je nakon svih pripremnih radnji i snimljena. Radionica je završila projekcijom i analizom radioničkog filma.

Za sjajnu organizaciju manifestacije, ispred GFR FILM-VIDEO Požega, pobrinuo se Zvonimir Karakatić, kojemu se zahvaljujemo na još jednoj uspješnoj suradnji, kao i profesorici Valentini Čurčić, koja je tijekom trajanja radionice, bila velika podrška.

Radionicu su vodili dugogodišnja članica i voditeljica sekcije animiranog filma Nataša Dorić, te višestruko nagrađivani dugogodišnji klupski autor i voditelj brojnih radionica Aleksandar Muharemović.

Video klub „Mursa“ neprekidno djeluje od 1973. godine, dok Sekcija animiranog filma pri Video klubu „Mursa“ aktivno djeluje bez prestanka od 2007. godine. Djelatnost sekcije je pretežno usmjerena na edukaciju djece i mladih na polju animacije, te im na taj način omogućuje da se izraze kroz formu animiranog filma.