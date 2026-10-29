Osijek okuplja znanstvenike iz 30 država: U fokusu umjetna inteligencija

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Tehnološki napredak, osobito razvoj umjetne inteligencije, neizbježan je i već danas utječe na svakodnevni život građana, zbog čega nove tehnologije treba prihvatiti i odgovorno koristiti, poručio je u srijedu zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin na otvorenju 7. međunarodne IEEE konferencije „Smart Systems and Technologies” (SST 2026), koja se od 28. do 30. listopada održava u Hotelu Osijek.

Konferencija, koju organizira Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT), okuplja znanstvenike i stručnjake iz cijeloga svijeta, a ovogodišnje izdanje donosi 78 prihvaćenih znanstvenih radova s više od 220 autora iz 30 država.

Čestitajući organizatorima, zamjenik gradonačelnika Vulin istaknuo je kako umjetna inteligencija i napredne tehnologije više nisu rezervirane samo za znanstvenike i stručnjake, nego se svakodnevno primjenjuju u brojnim poslovima i sve snažnije utječu na život građana.

– Tehnološki napredak, osobito umjetne inteligencije, neizbježan je i nitko ga ne može zaustaviti. Što prije prihvatimo nove tehnologije, bit ćemo uspješniji. Ne trebamo od njih bježati, nego ih odgovorno koristiti i primjenjivati – poručio je zamjenik gradonačelnika Vulin.

Naglasio je i kako je FERIT predvodnik razvoja novih tehnologija u Osijeku, istočnoj Hrvatskoj, ali i na nacionalnoj razini, istaknuvši da znanje, istraživanje i primjena suvremenih tehnologija predstavljaju važan temelj gospodarskog razvoja i budućeg napretka.

Zamjenik županice Osječko-baranjske županije Josip Miletić čestitao je organizatorima na kvalitetnom znanstvenom radu i organizaciji konferencije, koja okuplja oko 170 sudionika.

– Posebno je značajno što je u proteklom razdoblju povećan broj znanstvenih radova koji proizlaze iz ovakvih konferencija, što pokazuje snažnu uključenost akademske zajednice. Uvjeren sam da će se uspješna suradnja s brojnim institucijama nastaviti i u budućnosti – istaknuo je Miletić.

Dekan FERIT-a Tomislav Matić naglasio je kako konferencija, koja se održava već deset godina, kontinuirano jača međunarodnu prepoznatljivost fakulteta, uz sve veći udio radova inozemnih znanstvenika.

– Ova konferencija posebno nam je važna zbog povećanja međunarodne vidljivosti i povezivanja naših mladih istraživača s međunarodnim partnerima. Mladi znanstvenici ovdje stječu iskustvo pisanja i izlaganja znanstvenih radova, a istodobno otvaramo mogućnosti za nova istraživačka partnerstva i suradnju s gospodarstvom – rekao je Matić.

Predsjedavajući konferencije Danijel Topić istaknuo je značajan napredak u odnosu na prethodno izdanje, kada je predstavljeno 48 radova sa 190 koautora iz 20 država.

– Ove godine imamo 78 prihvaćenih radova, više od 220 koautora iz 30 država, čime dodatno povećavamo međunarodnu vidljivost konferencije i fakulteta. Poseban napredak vidljiv je u području umjetne inteligencije, od velikih jezičnih modela do njezine primjene u različitim granama elektrotehnike – kazao je Topić.

Program obuhvaća 12 tehničkih sekcija iz elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, s naglaskom na umjetnu inteligenciju i njezinu primjenu u energetici, elektrostrojarstvu i telekomunikacijama. Predviđene su i posebna sekcija europskog projekta SynGRID iz programa Obzor Europa, radionica projekta COLOURS te PhD forum za mlade znanstvenike.

Uz FERIT, u suorganizaciji sudjeluju zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu te Strojarski fakultet Sveučilišta u Slavonskom Brodu, uz tehničko pokroviteljstvo IEEE-a i potporu gospodarskih partnera koji predstavljaju suvremene tehnologije.