Osijek okuplja znanstvenike iz 30 država: U fokusu umjetna inteligencija

  • 29 listopada, 202609:29
  • Autor: Redakcija 031

Tehnološki napredak, osobito razvoj umjetne inteligencije, neizbježan je i već danas utječe na svakodnevni život građana, zbog čega nove tehnologije treba prihvatiti i odgovorno koristiti, poručio je u srijedu zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin na otvorenju 7. međunarodne IEEE konferencije „Smart Systems and Technologies” (SST 2026), koja se od 28. do 30. listopada održava u Hotelu Osijek.

Konferencija, koju organizira Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT), okuplja znanstvenike i stručnjake iz cijeloga svijeta, a ovogodišnje izdanje donosi 78 prihvaćenih znanstvenih radova s više od 220 autora iz 30 država.

Čestitajući organizatorima, zamjenik gradonačelnika Vulin istaknuo je kako umjetna inteligencija i napredne tehnologije više nisu rezervirane samo za znanstvenike i stručnjake, nego se svakodnevno primjenjuju u brojnim poslovima i sve snažnije utječu na život građana.

Tehnološki napredak, osobito umjetne inteligencije, neizbježan je i nitko ga ne može zaustaviti. Što prije prihvatimo nove tehnologije, bit ćemo uspješniji. Ne trebamo od njih bježati, nego ih odgovorno koristiti i primjenjivati – poručio je zamjenik gradonačelnika Vulin.

Naglasio je i kako je FERIT predvodnik razvoja novih tehnologija u Osijeku, istočnoj Hrvatskoj, ali i na nacionalnoj razini, istaknuvši da znanje, istraživanje i primjena suvremenih tehnologija predstavljaju važan temelj gospodarskog razvoja i budućeg napretka.

Zamjenik županice Osječko-baranjske županije Josip Miletić čestitao je organizatorima na kvalitetnom znanstvenom radu i organizaciji konferencije, koja okuplja oko 170 sudionika.

Posebno je značajno što je u proteklom razdoblju povećan broj znanstvenih radova koji proizlaze iz ovakvih konferencija, što pokazuje snažnu uključenost akademske zajednice. Uvjeren sam da će se uspješna suradnja s brojnim institucijama nastaviti i u budućnosti – istaknuo je Miletić.

Dekan FERIT-a Tomislav Matić naglasio je kako konferencija, koja se održava već deset godina, kontinuirano jača međunarodnu prepoznatljivost fakulteta, uz sve veći udio radova inozemnih znanstvenika.

Ova konferencija posebno nam je važna zbog povećanja međunarodne vidljivosti i povezivanja naših mladih istraživača s međunarodnim partnerima. Mladi znanstvenici ovdje stječu iskustvo pisanja i izlaganja znanstvenih radova, a istodobno otvaramo mogućnosti za nova istraživačka partnerstva i suradnju s gospodarstvom – rekao je Matić.

Predsjedavajući konferencije Danijel Topić istaknuo je značajan napredak u odnosu na prethodno izdanje, kada je predstavljeno 48 radova sa 190 koautora iz 20 država.

Ove godine imamo 78 prihvaćenih radova, više od 220 koautora iz 30 država, čime dodatno povećavamo međunarodnu vidljivost konferencije i fakulteta. Poseban napredak vidljiv je u području umjetne inteligencije, od velikih jezičnih modela do njezine primjene u različitim granama elektrotehnike – kazao je Topić.

Program obuhvaća 12 tehničkih sekcija iz elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, s naglaskom na umjetnu inteligenciju i njezinu primjenu u energetici, elektrostrojarstvu i telekomunikacijama. Predviđene su i posebna sekcija europskog projekta SynGRID iz programa Obzor Europa, radionica projekta COLOURS te PhD forum za mlade znanstvenike.

Uz FERIT, u suorganizaciji sudjeluju zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu te Strojarski fakultet Sveučilišta u Slavonskom Brodu, uz tehničko pokroviteljstvo IEEE-a i potporu gospodarskih partnera koji predstavljaju suvremene tehnologije.

Osijek okuplja znanstvenike iz 30 država: U fokusu umjetna inteligencija Foto: Osijek.hr

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