Hrvatska u 13 godina izgubila gotovo 64 tisuće učenika

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Hrvatska je u posljednjih 13 godina ostala bez gotovo 64 tisuće učenika, što odgovara približno 3.760 razrednih odjela. Pokazuju to najnoviji podaci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih objavljeni u Školskim e-Rudnicima, prema kojima se nastavlja dugogodišnji trend smanjenja broja školaraca.

U školskoj godini 2026./2027. Hrvatska ima 445.231 učenika, odnosno 552 manje nego godinu ranije. Osnovne škole pohađa 298.060 učenika, a srednje 147.171. Istodobno se smanjuje i broj škola. Trenutačno djeluje 1.326 redovnih matičnih i 1.022 područne škole, što je ukupno 24 manje nego prošle godine.

Najveći pad broja učenika bilježe Vukovarsko-srijemska županija, s minusom od 34,69 posto u odnosu na 2013./2014. godinu, Brodsko-posavska s 31,38 posto te Požeško-slavonska s 31,30 posto. Rast je zabilježen samo u Gradu Zagrebu, za 2,15 posto, i Istarskoj županiji, za 1,88 posto.

Pozitivan pomak vidi se u broju prvašića. Ove je godine u prvi razred osnovne škole upisano 36.840 učenika, 382 više nego lani. S druge strane, u prvi razred srednjih škola krenulo je 639 učenika manje nego prethodne godine.

Smanjuje se i prosječan broj učenika u razredima. U ovoj školskoj godini jedan razredni odjel u prosjeku ima 16,67 učenika, dok ih je 2013./2014. bilo 19,14.