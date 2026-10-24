[FOTO] Roboti, tehnologija i znanost, u Osijeku otvoren 8. Tehnicoolum

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U Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije u Osijeku otvoren je 8. Tehnicoolum, posvećen popularizaciji tehničke kulture i STEM znanosti. Otvorenju sajma nazočila je i županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak. Svrha sajma je poticanje djece na izbor zanimanja iz područja tehničkih znanosti, elektronike i elektrotehnike, robotike, informatike, ali i svladavanje vještina korištenja suvremenih tehnoloških rješenja u digitalnom okruženju.

– Ovaj sajam već osmi put zaredom uspješno predstavlja i podržava napore zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka u razvoju tehničke kulture. Ključan preokret napravljen je integracijom STEM područja u program sajma, što izravno potiče interes djece iz osnovnih i srednjih škola za poslove budućnosti. Matematika, znanost, inženjerstvo i informatika čine skup znanja bez kojih je moderan svijet nezamisliv. Izuzetno je važno da mladi već u najranijoj dobi, od osnovne, preko odabira srednje škole, pa sve do definiranja karijernog puta, stječu i razvijaju vještine ključne za njihovu budućnost. Naše gospodarstvo, kako na globalnoj razini tako i u RH te Osječko-baranjskoj županiji, već sada u velikoj mjeri počiva na razvoju novih tehnologija. Sigurna sam da ovdje imamo visoku razinu kvalitete i dostupnosti obrazovanja, kako u srednjim školama, tako i na našim fakultetima. Upravo mi možemo i moramo biti pokretačka snaga razvoja novih proizvoda, tehnologija i inovacija. Vjerujem da će se svi koji tijekom ova dva dana prođu kroz brojne radionice upoznati s brojnim mogućnostima koje nudi STEM svijet. To će mnoge mlade potaknuti da svoju profesionalnu budućnost potraže upravo u ovim zanimanjima. Osječko-baranjska županija će snažno podržavati aktivnosti u Gospodarskom centru, kao ključnom generatoru gospodarskog razvoja – zaključila je županica Tramišak.

Pročelnik UO za društvene djelatnosti Grada Osijeka Josip Jukić rekao je kako su mladi koji sudjeluju na radionicama naša budućnost. – Uvjeren sam da su oni budući inovatori, znanstvenici i investitori i kao takvi budućnost ovoga grada i županije. Znanja koja ovdje steknu poslužit će im u svakodnevnom radu, ali i na brojnim natjecanjima koja ih očekuju – dodao je Jukić.

– Kroz tridesetak interaktivnih radionica, zajednice tehničke kulture djeci približavaju svijet tehnologije. Uz brojne srednje škole i fakultete, na sajmu sudjeluju i atraktivni izlagači poput Orqe i STEM centra Osijek – rekla je direktorica Gospodarskog centra OBŽ-a Ivana Rešetar, pozvavši sve učenike, roditelje, učitelje i zaljubljenike u znanost da posjete 8. Tehnicoolum i dožive znanost na potpuno drugačiji način.