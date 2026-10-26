U Osijeku održana Druga kupreška večer, okupili se čuvari tradicije i zajedništva

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Osječki gradonačelnik Ivan Radić sudjelovao je u subotu na Drugoj kupreškoj večeri, održanoj u osječkom Gardensu u organizaciji Udruge Kuprešaka Slavonije i Baranje.

Tom prigodom istaknuo je kako su najvažnija poveznica Osijeka i Kupresa ljudi. Naime, procjenjuje se da na području Slavonije živi oko 10 tisuća osoba podrijetlom s Kupresa.

– Između Osijeka i Kupresa postoji duga povijest i tradicija, ali najveća i najjača poveznica su ljudi. Mnoge obitelji s Kupresa doselile su se u Osijek, ovdje ostale živjeti i gradile ovaj grad. Danas su njihova djeca Osječani, ali ne zaboravljaju svoje korijene – poručio je gradonačelnik Radić, izrazivši zadovoljstvo sve većim uključivanjem mladih u rad Udruge te zahvalivši njezinim članovima na doprinosu razvoju Osijeka.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je kako je Slavonija stoljećima bila dom brojnim obiteljima koje su u njoj pronašle svoju budućnost.

– Danas živimo u Slavoniji, volimo je i razvijamo, ali ne zaboravljamo svoje korijene – poručio je ministar Anušić, naglasivši važnost zajedništva i međusobne podrške.

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak pohvalila je očuvanje kupreške tradicije i velik odaziv sudionika.

– Jako je lijepo vidjeti kako se okupljate u ovako velikom broju, drugu godinu zaredom, kako nosite u sebi velik ponos na svoj Kupres, na svoje porijeklo, ali zajedno s nama ovdje gradite bolju budućnost Slavonije i Baranje, i našeg Osijeka i cijele Osječko-baranjske županije – istaknula je županica Tramišak.

Načelnik Općine Kupres Danko Jurič izrazio je zadovoljstvo ponovnim dolaskom na Kuprešku večer, podsjetivši na svoju obiteljsku povezanost s Osijekom i Baranjom.

Predsjednik Udruge Marin Rebrina izvijestio je kako je Udruga osnovana u studenome 2024. godine i okuplja 184 člana.

– U Slavoniji i Baranji živi velik broj druge i treće generacije Kuprešaka koji se osjećaju Slavoncima i Baranjcima, ali i dalje vole i poštuju svoje kupreške korijene – istaknuo je Rebrina.

Među aktivnostima Udruge izdvojio je organizirani odlazak na kuprešku manifestaciju Strljanica te predstavljanje knjige „Kupreški spomenar” u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku.