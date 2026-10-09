Preminuo je Goran Bare

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Preminuo je Goran Bare, 61-godišnji glazbenik i frontmen grupe Majke. Informaciju su za Večernji list potvrdili članovi njegova benda Mario Rašić i Alen Tibljaš.

Vijest dolazi nakon što je Bare nedavno morao prekinuti nastup na festivalu „Modro i zeleno” u Makarskoj. Glazbeniku je pozlilo neposredno nakon izlaska na pozornicu, a članovi njegova tima pomogli su mu da siđe s pozornice, uz podršku publike.

Nakon incidenta bend je objavio priopćenje u kojem je naveo da Bare nije bio dobro te da će uslijediti dvomjesečna pauza posvećena odmoru i oporavku. Tada je najavljen povratak nastupima u prosincu.