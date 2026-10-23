Otvoreno glasanje za nagradu Ambasador: Među nominiranima i Insolate, klub Oxygene, projekt Signal i Rebel Sound

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Objavom nominacija započelo je glasanje za jubilarno X. izdanje nagrade Ambasador, koje okuplja hrvatsku i regionalnu elektroničku scenu te valorizira najbolje izvođače, autore, projekte i festivale 2026. godine. Projekt realizira Udruga Klubska kultura, dok nagradu tradicionalno dodjeljuje portal Klubska Scena.

Jubilarna dodjela održat će se u srijedu, 11. studenoga u zagrebačkom Boogaloou, a otvorit će se premijerom kratkog dokumentarca o tome kako je nagrada Ambasador okupljala, povezivala i valorizirala elektroničku glazbu u Hrvatskoj i regiji.

Tko je će osvojiti Ambasadora? Poznata imena i projekti među nominiranima

Ambasador i ove godine donosi presjek najboljeg što se događalo na domaćoj i regionalnoj sceni, od producenata čija glazba osvaja svjetske plesne podije i top ljestvice, preko DJ-eva koji nastupaju na velikim međunarodnim pozornicama, do promotora koji u Hrvatsku dovode neka od najvažnijih imena elektroničke glazbe i festivala koji su listi želja partijanera iz svih krajeva svijeta.

Jedna od najzanimljivijih ovogodišnjih kategorija svakako je event godine, u kojoj se za titulu natječe gostovanje Carla Coxa u antičkom kamenolomu Cave Romane u organizaciji BSH Events, Gates of Agartha koji se također održao u Cave Romane u organizaciji BSH Eventsa, Hernan Cattaneo koji je preuzeo Boćarski dom u organizaciji Future Scopea povodom njihovog 25. rođendana, ekskluzivno gostovanje Laurenta Garniera u Petom Kupeu te prvi hrvatski samostalni koncert Mobyja u pulskoj Areni u organizaciji Charm Musica.

U konkurenciji za najprestižniju titulu, onu za DJ godine nalaze se DJ Jock, Insolate, Kali, Klaada, Matroda, Petar Dundov, Tom Bug i Yakka.

Domaći autori bili su posebno plodonosni u protekloj godini, što potvrđuju i nominacije u kategoriji album godine. Za priznanje se natječu ABOP s albumom Masters of Afters, Andrea Ljekaj s Kajdankom, Plazmatick s Rakijom, Sara Renar s Nježnim riječima te Yakka sa Soulshineom.

Velika konkurencija očekuje se i u kategoriji klub godine, gdje će publika birati između 585 Cluba s Bola, Barbarella’sa iz Pirovca, Boogalooa i Petog Kupea iz Zagreba te dubrovačkog Revelina. Ambasador pritom posebno ističe i male klubove, prostore u kojima scena svakodnevno živi i razvija se. U konkurenciji za priznanje mali klub godine nalaze se Depo, Mali Barbarellas, Masters, Oxygene i Svarog Bar.

U kategoriji boutique festival godine nominirani su Balance Croatia, Dekmantel Selectors, Flows Festival, Foresterra Festival i Surf Festival, dok ovogodišnje izdanje donosi i novu kategoriju posvećenu nezavisnoj i DIY festivalskoj kulturi. Za priznanje u toj kategoriji natječu se DnB United Vol. 3, Egofree Festival, Escape The City, Pandemonium Festival i Festival Planet Dom, čime Ambasador dodatno prepoznaje manje i nezavisne projekte koji svojim programima doprinose razvoju scene.

Radijske emisije već desetljećima imaju važnu ulogu u predstavljanju i promociji elektroničke glazbe, a njihovu ulogu redovno prepoznaje i Ambasador kroz kategoriju radijska emisija godine. Među nominiranima su Contrast Radio s Yammat FM-a, Electrochat s Radio Korčule, Eteria Waves s KLFM-a, Feel Good Club s Otvorenog radija te Radioteka s Drugog programa Hrvatskog radija.

Glasanje uz novi web i verifikaciju svakog glasa

Posebna pažnja posvećena je procesu glasanja pa je uvedena i verifikacija svakog pojedinog glasa, čime se dodatno osigurava transparentnost procesa i vjerodostojnost rezultata.

Svoje favorite ljubitelji elektroničke glazbe mogu podržati glasanjem na novom, moderniziranom webu nagrade do 28. listopada u ponoć, dok će o dobitnicima nagrada struke već ustaljenim tajnim glasanjem odlučivati stručni žiri.

Novi web ujedno otvara vrata u desetljeće Ambasadora i arhivu koja je rasla zajedno sa scenom. Kroz prethodna izdanja moguće je pratiti kako je projekt od platforme za valorizaciju elektroničke glazbe i ljudi koji je stvaraju izrastao u mjesto koje privlači sve širu publiku i povezuje scenu sa širim kulturnim i društvenim sferama. Možete tako zaroniti u arhivu koja na jednom mjestu okuplja ljude, projekte i događanja koji su tijekom desetljeća obilježili Ambasador, ali i razvoj elektroničke glazbe u Hrvatskoj i regiji.

Proces nominacije i stručni žiri

Nominacije nastaju kroz prednominacijski proces u kojem je ove godine pristiglo više stotina prijedloga za izvođače, autore, projekte, klubove, festivale i druge aktere koji su obilježili proteklu godinu. Nakon prikupljenih prijedloga formiraju se nominacije, a o dijelu nagrada odlučuje publika, dok za nagrade struke glasaju članovi stručnog žirija.

Stručni žiri čini više desetaka renomiranih autora, producenata, promotora, dizajnera, fotografa, novinara, urednika, organizatora i vlasnika klubova koji svojim dugogodišnjim radom aktivno doprinose razvoju scene.

Jubilarno izdanje donosi i poseban trenutak s priznanjima ljudima koji su tijekom godina svojim radom pridonijeli razvoju scene. Uz 27 kategorija o kojima odlučuju publika i stručni žiri, bit će dodijeljeno i nekoliko jedinstvenih priznanja za poseban doprinos sceni koje će ove godine odabrati Ambasador tim.

Premijera dokumentarca o Ambasadoru na dodjeli

Jubilarno izdanje prati bogat glazbeni, kulturni i umjetnički program, a već sada možemo izdvojiti ekskluzivne nastupe: Eleven live, Neon Lies i Plazmatick live, dok će ostali detalji programa biti otkriveni naknadno.

Dodjelu će otvoriti premijera dokumentarnog filma posvećenom desetljeću Ambasadora. Kroz arhivske snimke, izjave, fotografije i ključne trenutke film će se vratiti na početke projekta, njegove najvažnije trenutke i ljude koji su tijekom godina sudjelovali u njegovom razvoju. Posebno će se osvrnuti na mrežu suradnji, ideja i poznanstava koja je kroz Ambasador povezala različite generacije i dijelove scene.

Upravo su povezivanje i razmjena iskustava važan dio projekta. Ambasador kroz dodjelu, ali i popratne programe, otvara prostor za upoznavanje, networking, nove suradnje i stvaranje kulturnih mostova između glazbenika, organizatora, kreativaca, medija i drugih aktera.

Desetljeće Ambasadora ujedno govori i o sve većoj medijskoj prepoznatljivosti elektroničke glazbe. Nagrada kroz svoje nominacije, dobitnike i programe daje vidljivost ljudima i projektima koji često djeluju izvan glavnih tokova, a njihova postignuća približava široj publici i medijima.

Postani dio Ambasadora, otvoren je poziv za volontere

Od prvog izdanja Ambasadora do danas više od stotinu kreativaca sudjelovalo je u realizaciji projekta, stječući iskustvo u produkciji, organizaciji, promociji i drugim segmentima događanja. Volontiranje pruža priliku za upoznavanje ljudi iz glazbene industrije, povezivanje sa scenom i razvoj praktičnih vještina.

Otvoren je poziv za volontere koji se žele uključiti u realizaciju jubilarnog izdanja. Zainteresirani se mogu prijaviti do 31. listopada uz kratko predstavljanje svojih vještina, iskustva i područja u kojima žele sudjelovati.

Prijave se zaprimaju na [email protected]

O Ambasadoru

Ambasador je prva i jedina nezavisna glazbena nagrada elektroničke glazbe koja okuplja i povezuje cijelu industriju Hrvatske i regije. Služi kao platforma za valorizaciju, suradnju, razmjenu ideja i afirmaciju elektroničke glazbe kao važnog segmenta kulturnih i kreativnih industrija.

Nagrada se dodjeljuje autorima, izvođačima, festivalima, klubovima, radijskim emisijama, organizatorima, kolektivima, vizualnim umjetnicima i novim nadama scene. Svojim djelovanjem projekt potiče stvaralaštvo, profesionalizaciju scene i povezivanje različitih generacija, dok je tijekom deset godina prerastao u važno mjesto susreta hrvatske i regionalne elektroničke glazbene zajednice.

Sve novosti pratite na društvenim mrežama nagrade Ambasador – Instagram i Facebook.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH

~ U nastavku je popis svih nominiranih za 2026. ~

HRVATSKE NAGRADE PUBLIKE

NAJBOLJI NOVI PROJEKT

Badger by Greenlight

High Hats

Natura Electronica

(Panic Room Croatia x Hrvatski prirodoslovni muzej)

Onkraj

Signal

RADIJSKA EMISIJA GODINE

Contrast Radio (Yammat FM)

Electrochat (Radio Korčula)

Eteria Waves (KLFM)

Feel Good Club (Otvoreni radio)

Radioteka (HR 2. program)

PROMOTOR / KOLEKTIV GODINE

BSH Events

Kongres kolektiv

Kućna Glazba

Loveroom

Panic Room Croatia

KLUPSKA VEČER GODINE

After Ego Chronicles

Dobar House

Future Scope

Piknik

Sequences

NAJBOLJI MALI KLUB

Depo (Zagreb)

Mali Barbarellas (Zagreb)

Masters (Zagreb)

Oxygene (Osijek)

Svarog Bar (Zadar)

NAJBOLJI VELIKI KLUB

585 Club (Bol, otok Brač)

Barbarella’s (Pirovac)

Boogaloo (Zagreb)

Peti Kupe (Zagreb)

Revelin (Dubrovnik)

EVENT GODINE

Carl Cox @ Cave Romane (BSH Events)

Gates of Agartha @ Cave Romane (BSH Events)

Hernan Cattaneo @ Boćarski dom (Future Scope)

Laurent Garnier @ Peti Kupe (Sequences)

Moby @ Arena Pula (Charm Music)

NAJBOLJI FESTIVAL NEZAVISNE / DIY KULTURE

DnB United Vol. 3

Egofree Festival

Escape The City

Pandemonium Festival

Festival Planet Dom

BOUTIQUE FESTIVAL GODINE

Balance Croatia

Dekmantel Selectors

Flows Festival

Foresterra Festival

Surf Festival

DJ GODINE

DJ Jock

Insolate

Kali

Klaada

Matroda

Petar Dundov

Tom Bug

Yakka

HRVATSKE NAGRADE STRUKE

NEXT GEN

Anja D

Marak

mezzanotte

S]NE

Svebor

GRAFIČKO OBLIKOVANJE GODINE

Arya Perišić – dizajn vinyla za Jan Kinčl “Lights Out” Cycle 06

Petra Ana Čubelić – dizajn vinyla za Tannu Tuwa “Straight from Balkans” EP

Vladimir Tomić Mosk i Mladen Stipanović – dizajn vinyla za album Vlade Simcicha Vave “Paintings at the exhibition”

SOUND SYSTEM GODINE

Munchies sound system

Prevara sound system

Rebel Station sound system

Tandava sound system

Tobotoklo sound system

SINGLE GODINE

DJ Jock x Adam Beyer – Let Loose (Drumcode)

Insolate – MAU EP (South Signatures)

Laseech – Blue Hour EP (Cosada Rec)

Petar Dundov – Alpha Prime (Cocoon)

Yakov – Okno (Atje)

REMIKS GODINE

KiKlop – “Kao ja” (Glazbena kuhinja & Denz remix)

Kveld – Hamarlauta (Klaada remix)

pocket palma – “Lungomare Remixed”

Dimitri Andreas – “Cambolisa” (Petar Dundov Remix)

Jonathan – Have It All (Roy Beatie Remix)

VINILNO IZDANJE GODINE

Jan Kinčl – Lights Out (Cycle)

Madezh – This Is A New Life Ep (Travel Light)

Mimi – Omatucada (Casabianca)

Oxygene (Egoless versions) 7″ vinyl (Nice Up!)

Zidar Betonsky – I gledam i sanjam i ne dam (Geenger)

ALBUM / KOMPILACIJA GODINE

ABOP – Masters of Afters (LAA)

Andrea Ljekaj – Kajdanka (Atje)

Plazmatick – Rakija

Sara Renar – Nježne riječi (Croatia Records)

Yakka – Soulshine (Beatality Records)

REGIONALNE NAGRADE PUBLIKE

REGIONALNI PROMOTOR / KOLEKTIV GODINE

ØOMO

Garden of Dreams

Krater kolektiv

Illusions

Krš produkcija

NAJBOLJI REGIONALNI KLUB

Epicentar (Skopje)

Karmakoma (Beograd)

Kino Šiška (Ljubljana)

Kult (Beograd)

Silver and Smoke (Sarajevo)

REGIONALNI EVENT GODINE

Charlotte De Witte @ Most na Adi (Lovefest x BSH Events)

Eric Prydz @ Stari grad Budva (TO Budva)

Fort X Festival @ Dvorac Mokrice (BSH Events)

HardBeats Festival 4th Anniversary @ Media Center & Cvetličarna

Solomun @ Vječna vatra (Garden of Dreams)

REGIONALNI FESTIVAL GODINE

Butik Festival

Lovefest

Mountain Music Festival

Pyramid Festival

Sunny Hill Festival

REGIONALNI DJ GODINE

After Affair

Andrew Meller

Commissar Lag

Dash

Divolly & Markward

Marko Nastić

Mene

RotorMotor

REGIONALNE NAGRADE STRUKE

NEXT GEN

Dakman

Gliste

Juno

Laris

Sahara Transport Services

REGIONALNA KLUPSKA TRAKA GODINE

Andrew Meller – Echoes Of Love (Diynamic)

Benjamin Milić – Dusa (Sunset Mix) {Benjamin Milic Music}

Commissar Lag – Absolution EP (Earwiggle)

Pessto – That’s What My Life’s Like (Diynamic)

Toske – Trade Off (Lost Space Dreams)

ALBUM / KOMPILACIJA GODINE U REGIJI

Brtinzz – Somewhere Between Clubs and Silence (Transition)

Fokus – From The Basement Floor

Haris Pilton & Balkan Voodoo Orchestra – Gipsy & Balkan Dub

V.A. – Wood Wide Web (Forestdelic Records & Parvati Records)

Vegim – Magnetopause (TMM Recordings)

BAND / LIVE ACT GODINE U HRVATSKOJ I REGIJI

ABOP

Eleven Live

Kali Fat Dub

Luton & Šćepa Live

Nipplepeople