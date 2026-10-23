Objavom nominacija započelo je glasanje za jubilarno X. izdanje nagrade Ambasador, koje okuplja hrvatsku i regionalnu elektroničku scenu te valorizira najbolje izvođače, autore, projekte i festivale 2026. godine. Projekt realizira Udruga Klubska kultura, dok nagradu tradicionalno dodjeljuje portal Klubska Scena.
Jubilarna dodjela održat će se u srijedu, 11. studenoga u zagrebačkom Boogaloou, a otvorit će se premijerom kratkog dokumentarca o tome kako je nagrada Ambasador okupljala, povezivala i valorizirala elektroničku glazbu u Hrvatskoj i regiji.
Tko je će osvojiti Ambasadora? Poznata imena i projekti među nominiranima
Ambasador i ove godine donosi presjek najboljeg što se događalo na domaćoj i regionalnoj sceni, od producenata čija glazba osvaja svjetske plesne podije i top ljestvice, preko DJ-eva koji nastupaju na velikim međunarodnim pozornicama, do promotora koji u Hrvatsku dovode neka od najvažnijih imena elektroničke glazbe i festivala koji su listi želja partijanera iz svih krajeva svijeta.
Jedna od najzanimljivijih ovogodišnjih kategorija svakako je event godine, u kojoj se za titulu natječe gostovanje Carla Coxa u antičkom kamenolomu Cave Romane u organizaciji BSH Events, Gates of Agartha koji se također održao u Cave Romane u organizaciji BSH Eventsa, Hernan Cattaneo koji je preuzeo Boćarski dom u organizaciji Future Scopea povodom njihovog 25. rođendana, ekskluzivno gostovanje Laurenta Garniera u Petom Kupeu te prvi hrvatski samostalni koncert Mobyja u pulskoj Areni u organizaciji Charm Musica.
U konkurenciji za najprestižniju titulu, onu za DJ godine nalaze se DJ Jock, Insolate, Kali, Klaada, Matroda, Petar Dundov, Tom Bug i Yakka.
Domaći autori bili su posebno plodonosni u protekloj godini, što potvrđuju i nominacije u kategoriji album godine. Za priznanje se natječu ABOP s albumom Masters of Afters, Andrea Ljekaj s Kajdankom, Plazmatick s Rakijom, Sara Renar s Nježnim riječima te Yakka sa Soulshineom.
Velika konkurencija očekuje se i u kategoriji klub godine, gdje će publika birati između 585 Cluba s Bola, Barbarella’sa iz Pirovca, Boogalooa i Petog Kupea iz Zagreba te dubrovačkog Revelina. Ambasador pritom posebno ističe i male klubove, prostore u kojima scena svakodnevno živi i razvija se. U konkurenciji za priznanje mali klub godine nalaze se Depo, Mali Barbarellas, Masters, Oxygene i Svarog Bar.
U kategoriji boutique festival godine nominirani su Balance Croatia, Dekmantel Selectors, Flows Festival, Foresterra Festival i Surf Festival, dok ovogodišnje izdanje donosi i novu kategoriju posvećenu nezavisnoj i DIY festivalskoj kulturi. Za priznanje u toj kategoriji natječu se DnB United Vol. 3, Egofree Festival, Escape The City, Pandemonium Festival i Festival Planet Dom, čime Ambasador dodatno prepoznaje manje i nezavisne projekte koji svojim programima doprinose razvoju scene.
Radijske emisije već desetljećima imaju važnu ulogu u predstavljanju i promociji elektroničke glazbe, a njihovu ulogu redovno prepoznaje i Ambasador kroz kategoriju radijska emisija godine. Među nominiranima su Contrast Radio s Yammat FM-a, Electrochat s Radio Korčule, Eteria Waves s KLFM-a, Feel Good Club s Otvorenog radija te Radioteka s Drugog programa Hrvatskog radija.
Glasanje uz novi web i verifikaciju svakog glasa
Posebna pažnja posvećena je procesu glasanja pa je uvedena i verifikacija svakog pojedinog glasa, čime se dodatno osigurava transparentnost procesa i vjerodostojnost rezultata.
Svoje favorite ljubitelji elektroničke glazbe mogu podržati glasanjem na novom, moderniziranom webu nagrade do 28. listopada u ponoć, dok će o dobitnicima nagrada struke već ustaljenim tajnim glasanjem odlučivati stručni žiri.
Novi web ujedno otvara vrata u desetljeće Ambasadora i arhivu koja je rasla zajedno sa scenom. Kroz prethodna izdanja moguće je pratiti kako je projekt od platforme za valorizaciju elektroničke glazbe i ljudi koji je stvaraju izrastao u mjesto koje privlači sve širu publiku i povezuje scenu sa širim kulturnim i društvenim sferama. Možete tako zaroniti u arhivu koja na jednom mjestu okuplja ljude, projekte i događanja koji su tijekom desetljeća obilježili Ambasador, ali i razvoj elektroničke glazbe u Hrvatskoj i regiji.
Proces nominacije i stručni žiri
Nominacije nastaju kroz prednominacijski proces u kojem je ove godine pristiglo više stotina prijedloga za izvođače, autore, projekte, klubove, festivale i druge aktere koji su obilježili proteklu godinu. Nakon prikupljenih prijedloga formiraju se nominacije, a o dijelu nagrada odlučuje publika, dok za nagrade struke glasaju članovi stručnog žirija.
Stručni žiri čini više desetaka renomiranih autora, producenata, promotora, dizajnera, fotografa, novinara, urednika, organizatora i vlasnika klubova koji svojim dugogodišnjim radom aktivno doprinose razvoju scene.
Jubilarno izdanje donosi i poseban trenutak s priznanjima ljudima koji su tijekom godina svojim radom pridonijeli razvoju scene. Uz 27 kategorija o kojima odlučuju publika i stručni žiri, bit će dodijeljeno i nekoliko jedinstvenih priznanja za poseban doprinos sceni koje će ove godine odabrati Ambasador tim.
Premijera dokumentarca o Ambasadoru na dodjeli
Jubilarno izdanje prati bogat glazbeni, kulturni i umjetnički program, a već sada možemo izdvojiti ekskluzivne nastupe: Eleven live, Neon Lies i Plazmatick live, dok će ostali detalji programa biti otkriveni naknadno.
Dodjelu će otvoriti premijera dokumentarnog filma posvećenom desetljeću Ambasadora. Kroz arhivske snimke, izjave, fotografije i ključne trenutke film će se vratiti na početke projekta, njegove najvažnije trenutke i ljude koji su tijekom godina sudjelovali u njegovom razvoju. Posebno će se osvrnuti na mrežu suradnji, ideja i poznanstava koja je kroz Ambasador povezala različite generacije i dijelove scene.
Upravo su povezivanje i razmjena iskustava važan dio projekta. Ambasador kroz dodjelu, ali i popratne programe, otvara prostor za upoznavanje, networking, nove suradnje i stvaranje kulturnih mostova između glazbenika, organizatora, kreativaca, medija i drugih aktera.
Desetljeće Ambasadora ujedno govori i o sve većoj medijskoj prepoznatljivosti elektroničke glazbe. Nagrada kroz svoje nominacije, dobitnike i programe daje vidljivost ljudima i projektima koji često djeluju izvan glavnih tokova, a njihova postignuća približava široj publici i medijima.
Postani dio Ambasadora, otvoren je poziv za volontere
Od prvog izdanja Ambasadora do danas više od stotinu kreativaca sudjelovalo je u realizaciji projekta, stječući iskustvo u produkciji, organizaciji, promociji i drugim segmentima događanja. Volontiranje pruža priliku za upoznavanje ljudi iz glazbene industrije, povezivanje sa scenom i razvoj praktičnih vještina.
Otvoren je poziv za volontere koji se žele uključiti u realizaciju jubilarnog izdanja. Zainteresirani se mogu prijaviti do 31. listopada uz kratko predstavljanje svojih vještina, iskustva i područja u kojima žele sudjelovati.
Prijave se zaprimaju na [email protected]
O Ambasadoru
Ambasador je prva i jedina nezavisna glazbena nagrada elektroničke glazbe koja okuplja i povezuje cijelu industriju Hrvatske i regije. Služi kao platforma za valorizaciju, suradnju, razmjenu ideja i afirmaciju elektroničke glazbe kao važnog segmenta kulturnih i kreativnih industrija.
Nagrada se dodjeljuje autorima, izvođačima, festivalima, klubovima, radijskim emisijama, organizatorima, kolektivima, vizualnim umjetnicima i novim nadama scene. Svojim djelovanjem projekt potiče stvaralaštvo, profesionalizaciju scene i povezivanje različitih generacija, dok je tijekom deset godina prerastao u važno mjesto susreta hrvatske i regionalne elektroničke glazbene zajednice.
Sve novosti pratite na društvenim mrežama nagrade Ambasador – Instagram i Facebook.
Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH
~ U nastavku je popis svih nominiranih za 2026. ~
HRVATSKE NAGRADE PUBLIKE
NAJBOLJI NOVI PROJEKT
Badger by Greenlight
High Hats
Natura Electronica
(Panic Room Croatia x Hrvatski prirodoslovni muzej)
Onkraj
Signal
RADIJSKA EMISIJA GODINE
Contrast Radio (Yammat FM)
Electrochat (Radio Korčula)
Eteria Waves (KLFM)
Feel Good Club (Otvoreni radio)
Radioteka (HR 2. program)
PROMOTOR / KOLEKTIV GODINE
BSH Events
Kongres kolektiv
Kućna Glazba
Loveroom
Panic Room Croatia
KLUPSKA VEČER GODINE
After Ego Chronicles
Dobar House
Future Scope
Piknik
Sequences
NAJBOLJI MALI KLUB
Depo (Zagreb)
Mali Barbarellas (Zagreb)
Masters (Zagreb)
Oxygene (Osijek)
Svarog Bar (Zadar)
NAJBOLJI VELIKI KLUB
585 Club (Bol, otok Brač)
Barbarella’s (Pirovac)
Boogaloo (Zagreb)
Peti Kupe (Zagreb)
Revelin (Dubrovnik)
EVENT GODINE
Carl Cox @ Cave Romane (BSH Events)
Gates of Agartha @ Cave Romane (BSH Events)
Hernan Cattaneo @ Boćarski dom (Future Scope)
Laurent Garnier @ Peti Kupe (Sequences)
Moby @ Arena Pula (Charm Music)
NAJBOLJI FESTIVAL NEZAVISNE / DIY KULTURE
DnB United Vol. 3
Egofree Festival
Escape The City
Pandemonium Festival
Festival Planet Dom
BOUTIQUE FESTIVAL GODINE
Balance Croatia
Dekmantel Selectors
Flows Festival
Foresterra Festival
Surf Festival
DJ GODINE
DJ Jock
Insolate
Kali
Klaada
Matroda
Petar Dundov
Tom Bug
Yakka
HRVATSKE NAGRADE STRUKE
NEXT GEN
Anja D
Marak
mezzanotte
S]NE
Svebor
GRAFIČKO OBLIKOVANJE GODINE
Arya Perišić – dizajn vinyla za Jan Kinčl “Lights Out” Cycle 06
Petra Ana Čubelić – dizajn vinyla za Tannu Tuwa “Straight from Balkans” EP
Vladimir Tomić Mosk i Mladen Stipanović – dizajn vinyla za album Vlade Simcicha Vave “Paintings at the exhibition”
SOUND SYSTEM GODINE
Munchies sound system
Prevara sound system
Rebel Station sound system
Tandava sound system
Tobotoklo sound system
SINGLE GODINE
DJ Jock x Adam Beyer – Let Loose (Drumcode)
Insolate – MAU EP (South Signatures)
Laseech – Blue Hour EP (Cosada Rec)
Petar Dundov – Alpha Prime (Cocoon)
Yakov – Okno (Atje)
REMIKS GODINE
KiKlop – “Kao ja” (Glazbena kuhinja & Denz remix)
Kveld – Hamarlauta (Klaada remix)
pocket palma – “Lungomare Remixed”
Dimitri Andreas – “Cambolisa” (Petar Dundov Remix)
Jonathan – Have It All (Roy Beatie Remix)
VINILNO IZDANJE GODINE
Jan Kinčl – Lights Out (Cycle)
Madezh – This Is A New Life Ep (Travel Light)
Mimi – Omatucada (Casabianca)
Oxygene (Egoless versions) 7″ vinyl (Nice Up!)
Zidar Betonsky – I gledam i sanjam i ne dam (Geenger)
ALBUM / KOMPILACIJA GODINE
ABOP – Masters of Afters (LAA)
Andrea Ljekaj – Kajdanka (Atje)
Plazmatick – Rakija
Sara Renar – Nježne riječi (Croatia Records)
Yakka – Soulshine (Beatality Records)
REGIONALNE NAGRADE PUBLIKE
REGIONALNI PROMOTOR / KOLEKTIV GODINE
ØOMO
Garden of Dreams
Krater kolektiv
Illusions
Krš produkcija
NAJBOLJI REGIONALNI KLUB
Epicentar (Skopje)
Karmakoma (Beograd)
Kino Šiška (Ljubljana)
Kult (Beograd)
Silver and Smoke (Sarajevo)
REGIONALNI EVENT GODINE
Charlotte De Witte @ Most na Adi (Lovefest x BSH Events)
Eric Prydz @ Stari grad Budva (TO Budva)
Fort X Festival @ Dvorac Mokrice (BSH Events)
HardBeats Festival 4th Anniversary @ Media Center & Cvetličarna
Solomun @ Vječna vatra (Garden of Dreams)
REGIONALNI FESTIVAL GODINE
Butik Festival
Lovefest
Mountain Music Festival
Pyramid Festival
Sunny Hill Festival
REGIONALNI DJ GODINE
After Affair
Andrew Meller
Commissar Lag
Dash
Divolly & Markward
Marko Nastić
Mene
RotorMotor
REGIONALNE NAGRADE STRUKE
NEXT GEN
Dakman
Gliste
Juno
Laris
Sahara Transport Services
REGIONALNA KLUPSKA TRAKA GODINE
Andrew Meller – Echoes Of Love (Diynamic)
Benjamin Milić – Dusa (Sunset Mix) {Benjamin Milic Music}
Commissar Lag – Absolution EP (Earwiggle)
Pessto – That’s What My Life’s Like (Diynamic)
Toske – Trade Off (Lost Space Dreams)
ALBUM / KOMPILACIJA GODINE U REGIJI
Brtinzz – Somewhere Between Clubs and Silence (Transition)
Fokus – From The Basement Floor
Haris Pilton & Balkan Voodoo Orchestra – Gipsy & Balkan Dub
V.A. – Wood Wide Web (Forestdelic Records & Parvati Records)
Vegim – Magnetopause (TMM Recordings)
BAND / LIVE ACT GODINE U HRVATSKOJ I REGIJI
ABOP
Eleven Live
Kali Fat Dub
Luton & Šćepa Live
Nipplepeople