Osijek se priprema za Advent: Poziv izlagačima za sudjelovanje na manifestaciji

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Turistička zajednica grada Osijeka kao organizator manifestacije Advent u Osijeku 2026. te dočeka Nove 2027. godine, uz pokroviteljstvo Grada Osijeka poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave ponudu za izlaganje, prezentaciju i prodaju svojih proizvoda i usluga na navedenoj manifestaciji koja će se održati u razdoblju od 28. studenog 2026. do 01. siječnja 2027. Sudjelovanje podrazumijeva izlaganje, prodaju i prezentaciju autohtonih proizvoda i usluga te prezentaciju gastronomske ponude. Prigodna prodaja i ugostiteljstvo odvijat će se na prostoru Tvrđe, Trg Sv. Trojstva u kućicama postavljenim za takvu namjenu.

Ponude se moraju dostaviti i biti zaprimljene najkasnije do 15:00 sati u TZ grada Osijeka, Županijska 2, Osijek, 6.11.2026. bez obzira na način dostave.

Sve detalje možete pronaći na web stranici Turističke zajednice.