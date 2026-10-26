Od derutne vojarne do moderne knjižnice: Pogledajte što se sprema u osječkoj Tvrđi

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Osijek bi uskoro trebao dobiti novu Gradsku knjižnicu, koja će biti smještena u zgradi nekadašnje konjičke vojarne iz 1721. godine, na južnom rubu Tvrđe u Ulici Kamila Firingera. Budući izgled objekta tijekom vikenda na društvenim je mrežama predstavio gradonačelnik Ivan Radić.

“Neka mjesta čuvaju prošlost. A neka je pretvaraju u budućnost. U srcu osječke Tvrđe, zgrada nekadašnje konjičke vojarne iz 1721. godine postat će nova Gradska knjižnica, prostor znanja, susreta i novih generacija. Čuvamo povijest. U njoj gradimo budućnost.”

Prema objavljenom arhitektonskom rješenju, povijesna zgrada zaštićena kao kulturno dobro dobit će suvremeno uređenje i novu funkciju, nakon desetljeća propadanja. Projektom vrijednim nešto više od 12 milijuna eura Osijek će dobiti prostor namijenjen knjigama, kulturi, učenju i druženju građana.

U prizemlju buduće knjižnice planirani su recepcija, garderoba, kafić i manja konferencijska dvorana koja će se koristiti i kao izložbeni prostor. Riječ je o prvoj gradskoj knjižnici takve vrste u povijesti Osijeka.

Početak radova očekuje se uskoro, a nakon preseljenja Gradske knjižnice, postojeća zgrada u Europskoj aveniji nastavit će djelovati kao Sveučilišna knjižnica.

Projekt se financira europskim sredstvima kroz ITU mehanizam. Gradonačelniku Radiću krajem rujna uručena je odluka o financiranju projekta, uz ugovore za revitalizaciju Parka Zrinjevac i zgrade sportske dvorane. Za oba projekta već su izdane građevinske dozvole, a sljedeći korak je provedba javne nabave.

Realizacijom projekta Osijek će dobiti novi kulturni prostor, dok će se vrijedna povijesna zgrada u Tvrđi sačuvati i ponovno staviti u funkciju.