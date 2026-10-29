Obilježena obljetnica ekshumacije posmrtnih ostataka 23 žrtve velikosrpske agresije

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U predjelu Glogovac, na području općine Erdut, nasuprot željezničkoj postaji “Dalj”, nalazi se mjesto jedne od najpotresnijih masovnih grobnica iz Domovinskog rata. Na toj lokaciji, u daljskom ataru, obilježena je obljetnica ekshumacije posmrtnih ostataka 23 žrtve velikosrpske agresije, koja je provedena 1998. godine odmah po završetku procesa mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Počast nevinim žrtvama odala je županica Osječko-baranjske županije, zamjenik načelnika Općine Erdut David Sušac, članovi obitelji stradalih i predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

– Aljmaš, Erdut i Dalj mjesta su velikog stradavanja u Domovinskom ratu. Ova je lokacija još jedan dokaz koliko je bila brutalna velikosrpska agresija na Hrvatsku i kolika je patnja i žrtva ovdje podnesena. Čak 23 osobe pronađene su ovdje, na mjestu masovne grobnice. Nalazimo se kod spomen-obilježja kako bismo odali počast i njima i njihovim obiteljima te kako bismo rekli da ih ne smijemo i nećemo zaboraviti. Ovo je mjesto sjećanja i treba ostati kao takvo. Evo, i nakon više od 30 godina od ovog tragičnog događaja, ovo je mjesto sjećanja s kojeg moramo slati jasne poruke: da se ovakve stvari više nikada ne smiju dogoditi – istaknula je županica Tramišak.

Zamjenik načelnika Općine Erdut David Sušac rekao je kako je još uvijek velika bol među članovima obitelji stradalih. – Zato smo se i okupili, da njima pružimo podršku, da se ne zaboravi ovaj tužni datum i da se zauvijek pamti. I da se nikad ne zaboravi žrtva civila, ljudi koji nisu nikomu ništa skrivili i koji su hladnokrvno poubijani u svojim domovima te doneseni i, nažalost, pobacani u ovaj bunar – naglasio je Sušac.

Nedužne žrtve, većinom mještani Erduta i Borova, među kojima su bili Hrvati i Mađari, odvođene su i ubijane u više navrata u razdoblju od studenoga 1991. do veljače 1992. godine. Počinitelji su njihova tijela bacili u poljski bunar dubok oko 8,5 metara, koji je potom zarušen eksplozijom. Na mjestu stradanja je 26. studenoga 2013. godine podignuto prepoznatljivo spomen-obilježje “Golubica” koje stoji kao trajni podsjetnik na nevine žrtve i težinu počinjenih zločina.

Ova lokacija jedna je od 16 otkrivenih masovnih grobnica u Osječko-baranjskoj županiji, od ukupno 148 evidentiranih u Republici Hrvatskoj.