Nova sezona Dječjeg kazališta: Trnoružica, Potjeh, Duh u močvari i brojna gostovanja

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Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku predstavilo je novu kazališnu sezonu koja donosi četiri premijerna naslova, obnovljeno gledalište, novu rasvjetnu opremu, brojna gostovanja i nastupe na najvažnijim domaćim i međunarodnim festivalima.

Na konferenciji za novinare održanoj u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića predstavljena je nova sezona osječkog dječjeg kazališta, koja će i ove godine donijeti raznovrstan program namijenjen djeci, mladima, obiteljima, školama i vrtićima, ali i brojne sadržaje za odraslu publiku.

Ravnatelj Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića Dražen Alerić najavio je četiri premijerna naslova koji će obilježiti novu sezonu.

„Novu sezonu otvaramo “Trnoružicom” braće Grimm u režiji Saše Latinovića, a u blagdansko vrijeme našoj ćemo publici premijerno izvesti predstavu “Traži se sob” prema tekstu i u režiji Ivane Vukićević. U 2027. godinu ulazimo predstavom “Kako je Potjeh tražio istinu” Ivane Brlić-Mažuranić u režiji Tamare Damjanović, dok ćemo sezonu zaključiti naslovom “Duh u močvari” Ante Gardaša u režiji Marija Kovača. Vjerujem da smo odabrali naslove koji će biti zanimljivi našoj publici i koji će našim umjetnicima omogućiti da istraže različite kazališne poetike i teme“, istaknuo je Alerić.

Posebno važan dio nove sezone čine i značajne investicije u kazališnu infrastrukturu i opremu. U cijelosti je obnovljeno gledalište Dječjeg kazališta ugradnjom novih stolaca, čime je prostor dobio ne samo novi izgled, već i veći komfor za gledatelje.

„Potpuna obnova gledališta jedna je od najvažnijih investicija u posljednje vrijeme. Zahvaljujemo Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske i našem osnivaču Gradu Osijeku te gradonačelniku Ivanu Radiću koji su prepoznali važnost ovog ulaganja i pomogli nam da našoj publici omogućimo kvalitetnije i ugodnije iskustvo boravka u kazalištu. Jednako nam je važna i nabava novog rasvjetnog pulta, realizirana zahvaljujući donaciji Hrvatske elektroprivrede kroz natječaj ‘Svjetlo na zajedničkom putu’ te potpori Grada Osijeka“, rekao je Alerić.

Voditeljica marketinga Tatjana Grganović istaknula je kako je Dječje kazalište Branka Mihaljevića ove godine pozvano na sve relevantne dječje i lutkarske festivale, što potvrđuje kvalitetu umjetničkog rada osječkog kazališta.

„Ove smo godine doista imali iznimno uspješnu festivalsku sezonu. Trenutno je naša ekipa u Čakovcu, na Festivalu profesionalnih kazališta Hrvatskog centra Assitej, gdje nastupamo s predstavom Balonom iznad Kapadokije, a istu predstavu izvodimo u Kulturnom centru Ribnjak u Zagrebu, u sklopu programa Ovisni o neovisnom. Poseban uspjeh predstavlja i poziv na veliki međunarodni festival u Skoplju. Predstava Balonom iznad Kapadokije gostovat će 14. listopada na festivalu Igor Madžirov, a početkom studenoga Dječje kazalište nastupit će i na jubilarnoj 30. Reviji lutkarskih kazališta u Rijeci.

„Dogodine nas očekuje i jedan od najznačajnijih hrvatskih lutkarskih festivala – Susret lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske, koji će se od 4. do 7. lipnja 2027. održati upravo u Osijeku. Uz potporu Grada Osijeka i Ministarstva kulture i medija ponovno ćemo u našem gradu okupiti oko 200 hrvatskih lutkara, a ugostit ćemo i kazališta iz Pečuha i Mostara. To je veliki događaj za naše kazalište, ali i za Osijek, jer naš grad ponovno postaje važno mjesto susreta lutkarskih umjetnika“, najavila je Grganović.

Važan dio rada Dječjeg kazališta i ove su godine kazališni i plesni studiji. Tijekom rujna u Baletnu igraonicu, Baletni studio, Dramski studio za osnovnoškolce i Dramski studio za srednjoškolce upisano je više od 200 djece i mladih.

Voditeljica prodaje Mia Tomičić naglasila je kako je početak nove sezone još jednom pokazao koliko je Dječje kazalište važno osječkoj publici. Uz prepune predstave za građanstvo, velik dio programa čine organizirani dolasci djece iz škola i vrtića.

„Suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama iznimno nam je važna jer upravo organizirani dolasci škola i vrtića čine najveći dio našeg programa. Za škole trenutno igramo predstavu “Lažeš, Melita”, dok vrtićarci dolaze pogledati “Trnoružicu”. Kao kazalište trudimo se za sve dobne skupine pripremiti nove naslove i omogućiti im da kazalište upoznaju kao mjesto kojem će se vraćati.“

Tomičić je istaknula i kako je u novoj sezoni posebno intenziviran program gostovanja drugih kazališta, čime se osječkoj publici pruža prilika da u svom gradu upozna nova kazališna imena i predstave.

“Posebno mjesto u programu zauzima prosinac, kada Dječje kazalište tradicionalno postaje mjesto susreta brojnih obitelji, škola, vrtića i tvrtki koje za svoje zaposlenike i njihovu djecu žele pripremiti poseban blagdanski doživljaj. Tada posebno osjetimo koliko kazalište nije samo mjesto na koje djeca dolaze pogledati predstavu, nego prostor u kojem nastaju uspomene i kojem se svi rado vraćaju“, zaključila je Tomičić.

Nova sezona Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića tako donosi spoj novih premijernih naslova, ulaganja u prostor i opremu, bogatog festivalskog programa, gostovanja, rada s djecom i mladima te snažne suradnje sa školama i vrtićima – potvrđujući još jednom važnu ulogu osječkog Dječjeg kazališta u kulturnom i društvenom životu grada.