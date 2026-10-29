Kada nastupi kriza, šutnja je najgora opcija: u Osijeku predstavljena knjiga o kriznom komuniciranju

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Koliko su gradovi, općine i županije spremni za krizne situacije, zašto je važno komunicirati i kada nemamo sve informacije te koliko lokalni čelnici vjeruju svojim komunikacijskim stručnjacima? O tim se pitanjima razgovaralo na predstavljanju knjige „Krizno komuniciranje jedinica lokalne i područne samouprave” izv. prof. dr. sc. Drage Martinovića, održanom 27. listopada na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Na predstavljanju knjige, u organizaciji Kontinentalne podružnice Hrvatske udruge za odnose s javnošću i Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, okupili su se komunikacijski stručnjaci s područja Osječko-baranjske županije, studenti, profesori Akademije i predstavnici lokalne samouprave. Predstavljanje je otvorio izv. prof. dr. sc. Tomislav Levak, dok je okupljene u ime Akademije pozdravio prodekan za umjetnost i znanost izv. prof. art. Zlatko Kozina.

Knjiga profesora Martinovića, četvrta je u nizu iz područja odnosa s javnošću, a donosi konkretne primjere kriznih komunikacijskih planova i mogućih scenarija koji gradovima, općinama i županijama mogu pomoći u pripremi za nepredviđene događaje.

– Ova knjiga svojevrsna je kruna mojeg dvadesetogodišnjeg rada u javnoj upravi i pisanja o javnoj upravi. Vjerujem da će biti korisna ne samo gradovima, općinama i županijama nego i privatnom sektoru te nevladinim organizacijama. Posebno bih izdvojio krizni komunikacijski plan, koji može poslužiti kao kvalitetan predložak drugim jedinicama lokalne samouprave. Najveća pogreška u kriznom komuniciranju jest početi razmišljati o planu tek kada kriza nastupi. On mora biti pripremljen znatno ranije, s unaprijed razrađenim mogućim scenarijima i načinima postupanja – istaknuo je autor knjige Drago Martinović.

No, imati napisan plan ne znači nužno biti spreman za krizu. Stvarne situacije često su nepredvidive, zbog čega su simulacije, analiza prethodnih događaja i učenje na konkretnim primjerima važan dio obrazovanja budućih komunikacijskih stručnjaka. Upravo se takav pristup primjenjuje i u nastavi na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

– Upravo zato u radu sa studentima nastojim povezati teoriju i praksu. Primjer požara u osječkoj tvrtki Drava International, koji se obrađuje i u knjizi, već dvije godine koristim u nastavi kao primjer simulacije kriznog komuniciranja. Studenti mogu naučiti sve faze krizne komunikacije, ali tek kada se suoče sa stvarnom krizom, počinje pravo učenje i primjena stečenih znanja. Zato su primjeri iz ove knjige vrijedne studije slučaja, ne samo studentima nego i lokalnim čelnicima – istaknula je izv. prof. dr. sc. Marina Đukić s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Uz pripremu i stručna znanja, jedan od najvećih izazova kriznog komuniciranja ostaje pravodobno informiranje javnosti. U praksi se nerijetko čeka prikupljanje svih činjenica prije izlaska s prvom informacijom, no upravo takva šutnja može dodatno produbiti krizu.

– Javnost treba dobiti prvu informaciju što prije, čak i kada nemamo sve odgovore. Reći da u određenom trenutku nemamo potpune informacije također je informacija. Svaki izostanak komunikacije otvara prostor za dezinformacije i dodatno produbljivanje krize. Primjer požara u Drava Internationalu pokazao je da kriza ne završava gašenjem požara, nego može trajati mjesecima. Jedan od najvećih izazova u lokalnoj i regionalnoj samoupravi i dalje je odnos čelnika prema komunikacijskim stručnjacima. Nije dovoljno imati stručnjaka, potrebno je da mu načelnik, gradonačelnik ili župan vjeruje i omogući mu da radi svoj posao – naglasila je Ivana Gusak Galić, voditeljica Kontinentalne podružnice HUOJ-a.

U razgovoru je sudjelovao i Kristijan Drinković, viši stručni suradnik za odnose s javnošću Grada Vukovara, koji je predstavio izazove komunikacijskog rada u gradskoj upravi. Predstavljanje su moderirale Ivana Gusak Galić i Jana Krtinić, voditeljica Studentske sekcije Kontinentalne podružnice HUOJ-a „Studentske PRiče”, a poseban naglasak stavljen je na povezivanje akademskog obrazovanja i iskustava iz prakse.

Uoći predstavljanje knjige, Martinović je na Akademiji za umjetnost i kulturu održao i gostujuće predavanje studentima na temu strateškog komuniciranja jedinica lokalne i poručne samouprave s posebnim osvrtom na mjesto, ulogu i poslove službenika za odnose s javnošću.