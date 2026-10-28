BIOS obilježio 30 godina: Kroz osječki inkubator prošle stotine poduzetnika

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Poduzetnički inkubator BIOS, koji je Grad Osijek osnovao 1996. godine, svečano je u utorak obilježio 30 godina djelovanja. Osječki gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je kako je kroz BIOS tijekom tri desetljeća prošlo 273 poduzeća, od kojih 71 posto i danas posluje, a prošle su godine ostvarila gotovo 114 milijuna eura prihoda i zapošljavala oko 900 radnika.

„S odmakom od 30 godina možemo reći da je osnivanje BIOS-a bilo pun pogodak. Danas radi punim kapacitetima, u njemu posluje 58 tvrtki, a iz njega su potekle i međunarodno uspješne tvrtke poput Orqe. Siguran sam da će i među današnjim stanarima biti novih uspješnih poduzetničkih priča”, poručio je gradonačelnik Radić.

Naglasio je kako Grad Osijek kontinuirano ulaže u gospodarstvo i poduzetništvo, a rezultati su vidljivi i u rekordnoj zaposlenosti te smanjenju nezaposlenosti.

„U odnosu na 2021. godinu u Osijeku danas radi 5.000 ljudi više, dok je nezaposlenost smanjena za 53 posto. Za poticanje poduzetništva od 2021. godine osigurali smo više od četiri milijuna eura, potpore rastu iz godine u godinu, a očekujem da će u sljedećem proračunu biti još veće”, istaknuo je gradonačelnik.

Podsjetio je kako je Osijek jedini veliki grad koji ukidanje prireza nije nadomjestio povećanjem stope poreza na dohodak te da je Grad od početka 2022. poduzetnike koji grade gospodarsko-poslovne objekte oslobodio plaćanja komunalnog doprinosa.

Govoreći o investicijama, gradonačelnik Radić je naglasio da su prve dvije faze Poduzetničke zone Nemetin popunjene 95 posto, a Vlada RH darovala je Gradu dodatnih 36 hektara zemljišta vrijednog gotovo 13 milijuna eura za njezino proširenje i privlačenje novih investitora.

Dodao je kako je gradski proračun danas dvostruko veći nego 2021. godine, čemu su pridonijeli rast zaposlenosti i povlačenje europskih sredstava. U proteklih pet godina, naveo je, realizirano je više od 150 projekata vrijednih preko 300 milijuna eura.

Najavio je i nove pozitivne vijesti o gospodarstvu i investicijama uoči Božića.

Direktor BIOS-a Igor Medić istaknuo je kako inkubator poduzetnicima, osim povoljnih uvjeta poslovanja, pruža savjetodavne usluge, pomoć u razvoju projekata i mogućnost međusobnog povezivanja.

„Upravo je ta povezanost poduzetnika jedna od najvećih vrijednosti BIOS-a. Posebno nas veseli što od oko 900 zaposlenih u tvrtkama koje su prošle kroz inkubator više od 800 radi u Osijeku. Činjenica da 71 posto tih tvrtki i danas posluje potvrđuje opravdanost osnivanja BIOS-a”, rekao je Medić.

O važnosti inkubatora govorio je i operativni direktor Orqe Tomislav Krolo, podsjetivši kako je ta danas međunarodno prepoznatljiva osječka tehnološka tvrtka osnovana upravo u BIOS-u 2018. godine.

„Krenuli smo u uredu od 70 četvornih metara, a pet godina provedenih u BIOS-u bilo je ključno za naš razvoj. Subvencionirani zakup, niski režijski troškovi i mogućnost suradnje s drugim poduzetnicima bili su nam izuzetno važni”, rekao je Krolo, dodavši kako je Orqa rastom postupno širila poslovni prostor, a potom ga prepustila novim poduzetnicima.

„Grad bez svojih poduzetnika ne može ništa. Želimo nastaviti partnerski graditi Osijek, razvijati infrastrukturu, privlačiti investicije i otvarati nova radna mjesta”, zaključio je gradonačelnik Radić.