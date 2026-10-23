Tko će pjevati na osječkom dočeku? Giuliano na koncertu otkrio mogući angažman

  • 23 listopada, 202610:11
  • Autor: Redakcija 031

Splitski pjevač Giuliano mogao bi biti glazbena zvijezda osječkog dočeka Nove godine. Mogućnost nastupa u Osijeku spomenuo je u četvrtak navečer tijekom koncerta organiziranog povodom Dana Fakulteta agrobiotehničkih znanosti.

Hoće li upravo on zabavljati Osječane na ulasku u 2027. godinu, zasad nije službeno potvrđeno iz Grada Osijeka.

Ako se najava pokaže točnom, publika bi novu godinu mogla dočekati uz pjesme koje su obilježile Giulianovu karijeru, među kojima su „Jugo”, „Srna i vuk” i „Dobro mi doša, ljubavi”.

Tko će pjevati na osječkom dočeku? Giuliano na koncertu otkrio mogući angažman Foto: Osijek031.com/Arhiv

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