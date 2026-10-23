Tko će pjevati na osječkom dočeku? Giuliano na koncertu otkrio mogući angažman

Splitski pjevač Giuliano mogao bi biti glazbena zvijezda osječkog dočeka Nove godine. Mogućnost nastupa u Osijeku spomenuo je u četvrtak navečer tijekom koncerta organiziranog povodom Dana Fakulteta agrobiotehničkih znanosti.
Hoće li upravo on zabavljati Osječane na ulasku u 2027. godinu, zasad nije službeno potvrđeno iz Grada Osijeka.
Ako se najava pokaže točnom, publika bi novu godinu mogla dočekati uz pjesme koje su obilježile Giulianovu karijeru, među kojima su „Jugo”, „Srna i vuk” i „Dobro mi doša, ljubavi”.