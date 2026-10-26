Zimski red letenja Zračne luke Osijek donosi nastavak linije za München i domaće letove

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U nedjelju, 25. listopada 2026. godine, na snagu je stupio zimski red letenja Zračne luke Osijek, koji će vrijediti do 27. ožujka 2027. godine.

Tijekom zimske sezone Croatia Airlines nastavlja održavati izravnu liniju između Osijeka i Münchena, s letovima ponedjeljkom i petkom.

Domaću povezanost osigurava Trade Air, s letovima prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Splitu i Dubrovniku, na pojedinim relacijama uz međuslijetanja. Napominjemo da su karte za letove Trade Aira trenutačno dostupne za putovanja do 31. prosinca 2026. godine, a informacije o letovima nakon navedenog datuma objavit ćemo naknadno.

Detaljan raspored dolazaka i odlazaka dostupan je na stranici Red letenja.