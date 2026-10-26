Vozači u Osijeku dobili nova parkirališna mjesta, Grad uložio 120.000 eura

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Osječki gradonačelnik Ivan Radić obišao je u ponedjeljak završene radove na uređenju parkirališta u Drinskoj ulici, u Industrijskoj četvrti, gdje je uloženo 120.000 eura u izgradnju 17 novih parkirališnih mjesta, 120 metara nogostupa te novog kolnika s oborinskom odvodnjom.

Gradonačelnik Radić istaknuo je kako je riječ o još jednom komunalnom projektu kojim se rješavaju konkretne potrebe stanovnika toga dijela grada, zahvalivši Vijeću Gradske četvrti Industrijska četvrt, njegovu predsjedniku Tomislavu Kureviji i gradskom vijećniku Mati Lukiću, na čiju je inicijativu projekt i realiziran.

– Ovdje smo uredili 17 novih parkirališnih mjesta, 120 metara nogostupa te novi kolnik s oborinskom odvodnjom, a ukupna vrijednost investicije iznosi 120.000 eura. To je još jedno u nizu ulaganja koja smo u proteklih pet godina realizirali u Industrijskoj četvrti – rekao je gradonačelnik Radić.

Podsjetio je na dosadašnja ulaganja u taj dio grada, među kojima su obnova brojnih ulica, izgradnja IT parka, postavljanje novih reflektora na Mačkamami te potpuna obnova Dječjeg vrtića Mačkamama, kojom su znatno poboljšani uvjeti boravka djece.

Najavio je i nastavak velikih ulaganja u Industrijsku četvrt, posebice u obrazovnu i komunalnu infrastrukturu.

– Pred nama je izgradnja novih školsko-sportskih dvorana u osnovnim školama Augusta Šenoe i Dobriše Cesarića, čime ćemo omogućiti prelazak na jednosmjensku nastavu. Nastavljamo i rješavanje dugogodišnjeg problema prometnog povezivanja Filipovice s ostatkom grada. Prvi dio prometnice već je završen, a za nastavak radova čekamo provedbu arheoloških istraživanja. Projekt uključuje novu cestu, biciklističku stazu, javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju – istaknuo je gradonačelnik Radić.

Među budućim projektima izdvojio je i planiranu izgradnju doma za starije i nemoćne u suradnji s Osječko-baranjskom županijom, radi povećanja smještajnih kapaciteta, kao i energetsku obnovu dvorca Mačkamama.

– Na Mačkamami ne planiramo stati samo na energetskoj obnovi dvorca. Želimo urediti i novo dječje igralište, trg i park te taj prostor zaokružiti kao središte Industrijske četvrti, odnosno Bosutskog naselja – poručio je gradonačelnik.

Posebno je istaknuo i projekt izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra Osijek, strateški projekt Vlade Republike Hrvatske vrijedan više od 800 milijuna eura, koji će, prema njegovim riječima, biti od iznimne važnosti za više od milijun stanovnika koji gravitiraju osječkoj bolnici.

– Drago mi je da sve ide planiranom dinamikom i vjerujem da ne samo stanovnici Osijeka nego i cijela Slavonija i Baranja s nestrpljenjem iščekuju taj projekt – rekao je gradonačelnik Radić, dodavši kako će završena i buduća ulaganja pridonijeti podizanju kvalitete života stanovnika Industrijske četvrti.

Gradski vijećnik Mato Lukić naglasio je kako je nedostatak parkirališnih mjesta bio jedan od izraženijih problema u tom dijelu naselja, u kojem se, uz stambene zgrade, nalazi i veliki kompleks doma za starije i nemoćne osobe.

– Broj automobila neprestano raste, a potreba za novim parkirališnim mjestima sve je veća. Zahvaljujem gradonačelniku Radiću i njegovu timu što prepoznaju potrebe koje dolaze iz naših gradskih četvrti i u suradnji s građanima omogućuju realizaciju ovakvih projekata – kazao je Lukić.

Predsjednik Vijeća Gradske četvrti Industrijska četvrt Tomislav Kurevija zahvalio je Gradu Osijeku i gradonačelniku Radiću na podršci projektu koji je Vijeće izdvojilo kao jednu od ovogodišnjih prioritetnih kapitalnih investicija.

Naglasio je kako su radovima, osim novih parkirališnih mjesta, izgrađeni nogostupi koji povezuju dva dosad nepovezana dijela naselja te je uvedena nova prometna regulacija radi bolje protočnosti prometa. Podsjetio je i na ovogodišnja ulaganja u nogostupe u Ulici 3. gardijske brigade Kune te kod dječjeg igrališta na Vijencu Kraljeve Sutjeske.

Direktor gradske tvrtke Unikom Igor Pandžić pojasnio je kako je na približno 500 četvornih metara uređeno 17 parkirališnih mjesta, od kojih je jedno namijenjeno osobama smanjene pokretljivosti. Uz novi nogostup i kolnik izveden je i zatvoreni sustav oborinske odvodnje.