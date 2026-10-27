Više od 500 prijava za osječke POS stanove: Evo kada se očekuje useljenje

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U Osijeku je u tijeku najveći projekt društveno poticane stanogradnje u Hrvatskoj, vrijedan 28 milijuna eura, kojim će se osigurati 206 novih stanova po cijenama nižima od tržišnih, istaknuo je u utorak osječki gradonačelnik Ivan Radić tijekom konferencije „Dijalog s mladima o priuštivom stanovanju“, nakon koje su sudionici obišli gradilište POS stanova na križanju Vinkovačke i Dunavske ulice.

Konferenciju je organizirala hrvatska eurozastupnica Nikolina Brnjac, a uz gradonačelnika Radića i osječko-baranjsku županicu Natašu Tramišak sudjelovali su eurozastupnici Isabelle Le Callennec iz Francuske i Marco Falcone iz Italije te predstavnici državnih institucija. Razgovaralo se o priuštivom stanovanju, ostanku mladih i mogućnostima financiranja stambenih projekata.

Gradonačelnik Radić je istaknuo kako se useljenje 206 obitelji očekuje krajem 2027. godine, a maksimalna cijena stana iznosit će 2.104 eura po četvornome metru. Zaprimljeno je više od 500 zahtjeva, a odabir kupaca prema utvrđenim kriterijima provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

– Ja sam izuzetno ponosan što se upravo u Osijeku ovakva izgradnja odvija – poručio je gradonačelnik Radić, naglasivši kako je projekt rezultat suradnje Vlade RH, APN-a i Grada Osijeka, koji sudjeluje s gotovo 3,5 milijuna eura bespovratnih sredstava te financiranjem komunalne infrastrukture i priključaka.

Gradonačelnik je najavio nastavak ulaganja u priuštivo stanovanje, podsjetivši da Grad Osijek već ima 707 stanova u svojem vlasništvu.

– Ovo je jedan od projekata koji razvijamo po pitanju društveno poticane stanogradnje, ne stajemo samo ovdje – rekao je gradonačelnik Radić i najavio nove mjere na gradskom zemljištu u Tenji, rekonstrukciju zgrade u Tvrđi u kojoj je planirano devet priuštivih stanova te razvoj novog naselja Jug IV, na približno 58 hektara uz Bajer, za budućih 3.000 do 5.000 stanovnika.

Naglasio je kako dostupno stanovanje mora pratiti gospodarski razvoj, podsjetivši da Osijek danas ima oko 5.000 zaposlenih više nego 2021. godine.

– Ne želimo da u Osijeku mladi ljudi moraju birati između karijere i doma, nego da si mogu i jedno i drugo priuštiti. Evo, na tome radimo – poručio je gradonačelnik Radić.

Eurozastupnica Nikolina Brnjac istaknula je kako Europskoj uniji nedostaje oko 10 milijuna stanova te da je potrebno povećati ponudu, pojednostavniti postupke gradnje i osigurati dodatno financiranje. Nakon obilaska gradilišta ocijenila je kako Osijek pokazuje što se može postići suradnjom europske, državne i lokalne razine.

– Drago mi je da smo danas ovdje, jer upravo ovaj primjer priuštivog stanovanja pokazuje da se može povećavati ponuda za priuštivo stanovanje, ne da se može, nego se i mora graditi više – rekla je Brnjac.

Zauzela se za razvoj priuštive kupnje i najma, osobito za mlade koji nisu kreditno sposobni, istaknuvši kako su osječki studenti tijekom razgovora poručili da žele ostati u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Ocijenila je da su takvi projekti važni za demografsku obnovu i gospodarski razvoj te predstavljaju primjer ostatku Hrvatske.

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak pohvalila je gradski projekt i najavila nastavak županijskih stambenih mjera.

– Grad Osijek je, evo, iznimno dobar i kvalitetan primjer, te i pohvaljujem napore Grada Osijeka i gradonačelnika, gdje će izgraditi uskoro ovih 206 novih stanova – istaknula je županica Tramišak.

Podsjetila je na županijski program „Naša Slavonija i Baranja, naš dom“, kojim se mladim obiteljima dodjeljuju potpore do 10.000 eura, te najavila gradnju 53 stambene jedinice u 19 jedinica lokalne samouprave, ponajprije u ruralnim područjima.

Francuska eurozastupnica Isabelle Le Callennec naglasila je važnost uključivanja mladih u pronalaženje europskih stambenih rješenja, dok je talijanski eurozastupnik Marco Falcone istaknuo da je europska delegacija u Osijek došla upoznati primjere dobre prakse, uključujući rad gradske uprave.

Luka Šoš, student pete godine diplomskog studija sociologije i povijesti, ocijenio je da je Osijek iznimno pristupačan grad za studiranje i život mladih, istaknuvši blizinu svih važnih sadržaja, dobru prometnu povezanost te brojne potpore za mlade.

Gradonačelnik Radić zahvalio je europskim gostima na dolasku, izrazivši nadu da će osječka iskustva pridonijeti budućim raspravama o priuštivom stanovanju u Europskom parlamentu.