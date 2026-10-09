Velika novost za pacijente u Osijeku: KBC uskoro dobiva robotski kirurški sustav

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

U osječkom Vikarijatu u četvrtak je otvoren 17. kongres Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju (HDEK), koji je okupio brojne stručnjake iz Hrvatske i inozemstva. Otvorenju je nazočio zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, koji je istaknuo važnost razvoja suvremenih medicinskih tehnologija, izvrsnosti osječkih liječnika i izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Kongres se održava od 7. do 10. listopada, zajedno s 28. simpozijem Kirurškog društva medicinskih sestara. Osijek je domaćin ovog stručnog skupa treći put, nakon 1997. i 2008. godine.

– Drago mi je što se ovaj kongres ponovno održava u Osijeku, prvi put nakon 2008. godine. Posebno želim čestitati stručnjacima KBC-a Osijek, koji postižu sjajne rezultate i pripadaju vodećima u hrvatskoj endoskopskoj kirurgiji. Istodobno, pred nama su najveća dosad ulaganja u zdravstvenu zaštitu na istoku Hrvatske, prije svega kroz projekt novog KBC-a Osijek, koji će značajno unaprijediti kvalitetu zdravstvenih usluga za građane Osijeka i cijelog istoka Hrvatske – istaknuo je zamjenik gradonačelnika Vulin.

Posebno je naglasio važnost robotske kirurgije i umjetne inteligencije, koje su među ključnim temama kongresa.

– Medicina i robotika danas su sve povezanije, a umjetna inteligencija već mijenja način na koji radimo i živimo. Siguran sam da će upravo u endoskopskoj kirurgiji i medicini općenito donijeti značajne pomake te pridonijeti boljim rezultatima liječenja pacijenata – poručio je zamjenik gradonačelnika Vulin.

Predsjednik Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju Igor Stipančić podsjetio je da Društvo djeluje od 1993. godine te istaknuo velik napredak minimalno invazivne kirurgije. Zahvaljujući razvoju tehnologije i edukaciji liječnika, danas se brojne složene operacije izvode endoskopskim tehnikama, što pacijentima omogućuje brži oporavak, manje bolova, kraći boravak u bolnici i raniji povratak svakodnevnim aktivnostima.

Na kongresu se predstavljaju i prva hrvatska iskustva s robotski asistiranom kirurgijom, a očekuje se širenje te tehnologije u hrvatskim bolnicama, uključujući KBC Osijek.

Ravnatelj KBC-a Osijek Krunoslav Šego istaknuo je da je osječka bolnica među predvodnicima minimalno invazivne kirurgije u Hrvatskoj te da se uskoro očekuje dolazak robotskog kirurškog sustava.

– Naši će stručnjaci imati potrebne resurse za daljnji razvoj, a cilj nam je biti među najboljima u Hrvatskoj. Istodobno ulažemo u opremu i edukaciju te pripremamo novu bolnicu, koja će omogućiti primjenu suvremenih medicinskih tehnologija i u sljedećih 10 do 20 godina – rekao je Šego.

Predstojnik Klinike za kirurgiju KBC-a Osijek i predsjednik kongresa Borna Kovačić naglasio je kako su osječki kirurzi tijekom proteklog desetljeća ostvarili značajan napredak, osobito u zahtjevnim laparoskopskim onkološkim operacijama debelog crijeva, želuca, gušterače i jetre. Dodao je da će nabava robotske tehnologije i izgradnja novog KBC-a dodatno unaprijediti liječenje pacijenata, profesionalni razvoj liječnika i privlačenje novih stručnjaka.

Tijekom četverodnevnog kongresa stručnjaci razmjenjuju iskustva i predstavljaju najnovija dostignuća u abdominalnoj, torakalnoj i dječjoj kirurgiji, s posebnim naglaskom na robotsku kirurgiju, umjetnu inteligenciju i sigurnost pacijenata.