Uoči Svih svetih očekuju se gužve oko groblja, policija poziva na oprez

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Povodom obilježavanja blagdana Svih svetih i Dušnog dana, uoči i na same dane blagdana, očekuje se povećan intenzitet cestovnog prometa te pojačano kretanje pješaka, naročito u blizini groblja i na prilaznim prometnicama.

Na svim važnijim cestovnim pravcima, a posebice na prilazima grobljima i na lokacijama na kojima se zbog povećanog intenziteta prometa mogu očekivati zastoji, bit će prisutni policijski službenici radi osiguravanja nesmetanog odvijanja cestovnog prometa. U slučaju stvaranja prometnih zastoja, policijski službenici će, prema potrebi, upravljati prometom kako bi se omogućilo njegovo što brže normaliziranje.

Vozače koji dolaze u blizinu groblja policija poziva na dodatni oprez te ih upozoravaju da:

– ne zaustavljaju i ne parkiraju vozila na mjestima na kojima je to zabranjeno;

– ne parkiraju vozila na način kojim ometaju odvijanje prometa ili onemogućuju drugim vozilima uključivanje u promet;

– prilikom parkiranja vode računa o tome da vozilima ne zaklanjaju preglednost i ne ugrožavaju sigurnost pješaka.

Također, vozačima savjetuju da smanje brzinu kretanja vozila i prilagode je stanju i uvjetima na cesti, posebice na prilaznim pravcima grobljima, gdje se očekuje povećan broj pješaka. Potrebno je obratiti posebnu pozornost na pješake koji se kreću uz kolnik i prelaze cestu.

Građanima preporučuju da, kada god je to moguće, koriste sredstva javnog prijevoza kako bi se smanjilo prometno opterećenje i spriječilo stvaranje većih prometnih zastoja u blizini groblja.

Pozivamo sve sudionike u prometu na strpljenje, razumijevanje i međusobno uvažavanje, kao i na dosljedno poštivanje privremene prometne signalizacije i uputa policijskih službenika. Odgovornim ponašanjem i suradnjom svih sudionika možemo pridonijeti sigurnosti u prometu te omogućiti mirno, sigurno i dostojanstveno obilježavanje blagdana Svih svetih i Dušnog dana, kažu iz policije.