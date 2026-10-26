U Osječko-baranjskoj županiji rođeno 50 djece više, stižu i nove kuće za mlade

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Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak održala je danas u sjedištu Županije radni sastanak s ministrom demografije i useljeništva Ivanom Šipićem i suradnicima. U Osječko-baranjskoj županiji zaustavljen je demografski pad te je od početka godine rođeno oko 50 djece više nego u istom razdoblju 2025. godine. Rezultat je to kontinuiranog fokusa na stambenu politiku, obitelji i mlade, što je potvrđeno i na današnjem radnom sastanku. Predstavljene nacionalne mjere i programi resornog ministarstva, ali i uspješni demografski projekti Osječko-baranjske županije koji se provode s ciljem stvaranja stabilnog sustava potpora za ostanak i doseljavanje mladih obitelji.

Suradnja s Vladom Republike Hrvatske i resornim ministarstvom već daje željene učinke. Glavni je cilj omogućiti mladima stvaranje vlastitog doma i obitelji na području Slavonije i Baranje, a pozitivni demografski trendovi bude optimizam za nastavak razvoja naše županije.

Kroz prepoznatljivi županijski program „Naša Slavonija i Baranja, Naš dom“ u ovoj su godini ostvareni značajni rezultati.

– Dodijeljeno je 119 potpora mladim obiteljima za kupnju ili gradnju nekretnine odnosno stana ili kuće i za tu je namjenu ukupno izdvojeno 640.000 eura. U tijeku je završetak glavnih projekata i projektne dokumentacije za izgradnju prve 52 stambene jedinice, odnosno 43 obiteljske kuće i 3 višestambene zgrade. Ovaj projekt donosi inovativan model koji mladim obiteljima omogućuje da kroz plaćanje najma dugoročno otkupljuju vrijednost nekretnine u kojoj žive. Uskoro se očekuje raspisivanje javnog natječaja za izgradnju prvih kuća – istaknula je županica Tramišak.

Ukupna procijenjena vrijednost cjelokupnog programa iznosi oko 12 milijuna eura, a krajnji je cilj izgradnja ukupno 111 obiteljskih kuća kroz dvije faze. Za realizaciju ovog opsežnog projekta županija računa na potporu iz državnog proračuna te europskih fondova.

– Program je prvenstveno namijenjen mladima koji već žive na području županije i žele zasnovati obitelj, mladim obiteljima koje su otišle u inozemstvo, a žele se vratiti u domovinu. Prednost će imati deficitarna zanimanja, poput liječnika i medicinskih sestara te drugi kadrovi ključni za funkcioniranje javnog sektora i rastućeg gospodarstva. Uzlet gospodarstva te stabilnost i sigurnost koju regija pruža, u kombinaciji s novim stambenim mjerama, jamstvo su za još veći povratak mladih obitelji iz inozemstva na područje Osječko-baranjske županije – u našu Slavoniju i Baranju – zaključila je županica.

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić istaknuo je važnost kontinuiranog rada na terenu te pohvalio županijske stambene projekte koji izravno potiču demografski oporavak. – Nema demografskog oporavka bez kvalitetne suradnje županija, gradova i općina s Vladom Republike Hrvatske. Izuzetno me vesele podaci o povratku mladih u Slavoniju, koja gospodarski neprestano jača. Model izgradnje obiteljskih kuća koji provodi ova županija sjajan je primjer koji mladim ljudima pruža istinsku perspektivu za budućnost, umjesto prenamjene u male stambene kvadrate. Cijela je Hrvatska naš dom, a ovakve snažne lokalne mjere pilotiraju dugoročno održiva rješenja – kazao je ministar Šipić.