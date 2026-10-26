U Osječko-baranjskoj županiji rođeno 50 djece više, stižu i nove kuće za mlade

  • 26 listopada, 202614:18
  • Autor: Redakcija 031

Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak održala je danas u sjedištu Županije radni sastanak s ministrom demografije i useljeništva Ivanom Šipićem i suradnicima. U Osječko-baranjskoj županiji zaustavljen je demografski pad te je od početka godine rođeno oko 50 djece više nego u istom razdoblju 2025. godine. Rezultat je to kontinuiranog fokusa na stambenu politiku, obitelji i mlade, što je potvrđeno i na današnjem radnom sastanku. Predstavljene nacionalne mjere i programi resornog ministarstva, ali i uspješni demografski projekti Osječko-baranjske županije koji se provode s ciljem stvaranja stabilnog sustava potpora za ostanak i doseljavanje mladih obitelji.

Suradnja s Vladom Republike Hrvatske i resornim ministarstvom već daje željene učinke. Glavni je cilj omogućiti mladima stvaranje vlastitog doma i obitelji na području Slavonije i Baranje, a pozitivni demografski trendovi bude optimizam za nastavak razvoja naše županije.

Kroz prepoznatljivi županijski program „Naša Slavonija i Baranja, Naš dom“ u ovoj su godini ostvareni značajni rezultati.

Dodijeljeno je 119 potpora mladim obiteljima za kupnju ili gradnju nekretnine odnosno stana ili kuće i za tu je namjenu ukupno izdvojeno 640.000 eura. U tijeku je završetak glavnih projekata i projektne dokumentacije za izgradnju prve 52 stambene jedinice, odnosno 43 obiteljske kuće i 3 višestambene zgrade. Ovaj projekt donosi inovativan model koji mladim obiteljima omogućuje da kroz plaćanje najma dugoročno otkupljuju vrijednost nekretnine u kojoj žive. Uskoro se očekuje raspisivanje javnog natječaja za izgradnju prvih kuća – istaknula je županica Tramišak.

Ukupna procijenjena vrijednost cjelokupnog programa iznosi oko 12 milijuna eura, a krajnji je cilj izgradnja ukupno 111 obiteljskih kuća kroz dvije faze. Za realizaciju ovog opsežnog projekta županija računa na potporu iz državnog proračuna te europskih fondova.

Program je prvenstveno namijenjen mladima koji već žive na području županije i žele zasnovati obitelj, mladim obiteljima koje su otišle u inozemstvo, a žele se vratiti u domovinu. Prednost će imati deficitarna zanimanja, poput liječnika i medicinskih sestara te drugi kadrovi ključni za funkcioniranje javnog sektora i rastućeg gospodarstva. Uzlet gospodarstva te stabilnost i sigurnost koju regija pruža, u kombinaciji s novim stambenim mjerama, jamstvo su za još veći povratak mladih obitelji iz inozemstva na područje Osječko-baranjske županije – u našu Slavoniju i Baranju – zaključila je županica.

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić istaknuo je važnost kontinuiranog rada na terenu te pohvalio županijske stambene projekte koji izravno potiču demografski oporavak. – Nema demografskog oporavka bez kvalitetne suradnje županija, gradova i općina s Vladom Republike Hrvatske. Izuzetno me vesele podaci o povratku mladih u Slavoniju, koja gospodarski neprestano jača. Model izgradnje obiteljskih kuća koji provodi ova županija sjajan je primjer koji mladim ljudima pruža istinsku perspektivu za budućnost, umjesto prenamjene u male stambene kvadrate. Cijela je Hrvatska naš dom, a ovakve snažne lokalne mjere pilotiraju dugoročno održiva rješenja – kazao je ministar Šipić.

U Osječko-baranjskoj županiji rođeno 50 djece više, stižu i nove kuće za mlade Foto: OBŽ

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