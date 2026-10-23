Stiže novi udar na džepove kupaca: Za pakete iz Kine plaćat ćemo dodatne naknade

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Kupci koji naručuju robu izvan Europske unije od 1. studenoga 2026. mogli bi plaćati dodatnu naknadu za rukovanje pošiljkama. Prema novim pravilima, naknada će iznositi dva eura po stavci carinske deklaracije, a njezin trošak trgovci i dostavne službe mogu prenijeti na kupce.

Kako je izvijestila Carinska uprava Ministarstva financija, naknada je namijenjena pokrivanju troškova carinske obrade, provjere podataka, procjene rizika i kontrola robe koja ulazi na tržište EU-a.

Važno je pritom da se dva eura ne obračunavaju nužno po paketu, već po stavci u carinskoj deklaraciji. Primjerice, ako naručite majicu, hlače i cipele, a svaki se proizvod vodi kao zasebna stavka, naknada bi mogla iznositi ukupno šest eura, iako sve stiže u jednoj pošiljci.

Naknadu će formalno plaćati gospodarski subjekti odgovorni za podnošenje carinske deklaracije, no konačni trošak može biti uključen u cijenu narudžbe ili naplaćen prilikom dostave. Stoga neće svaki paket automatski biti skuplji za dva eura.

Nova naknada primjenjivat će se na robu kupljenu na daljinu izvan EU-a neovisno o njezinoj vrijednosti. Pritom je riječ o zasebnom davanju, koje treba razlikovati od carine i PDV-a.

Za pošiljke vrijednosti do 150 eura od 1. srpnja 2026. primjenjuje se i zasebna privremena carina od tri eura po stavci. Ako pošiljka sadržava više različitih stavki, dodatna davanja tako mogu znatno premašiti cijenu same narudžbe.

Promjene su dio šire reforme carinskog sustava Europske unije, kojom se nastoje pokriti rastući troškovi obrade internetskih pošiljaka i pojačati nadzor robe koja stiže na europsko tržište.