Stiže dodatni novac za umirovljenike! Plenković otkrio koliko će iznositi godišnji dodatak

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Godišnji dodatak na mirovine povećat će se, a u prosjeku će iznositi 208 eura, za što će iz državnog proračuna biti potrebno izdvojiti oko 260 milijuna eura. Najavio je to premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade.

Govoreći o položaju umirovljenika, Plenković je podsjetio na cilj Vlade da do 2028. godine ukupna prosječna mirovina dosegne 800 eura. Prema njegovim riječima, prosječna mirovina trenutačno iznosi oko 780 eura, a povećanje godišnjeg dodatka trebalo bi dodatno približiti ostvarenju tog cilja.

Premijer je istaknuo kako Vlada nastoji poboljšati položaj hrvatskih umirovljenika, koje je naveo kao jednu od skupina kojoj se posvećuje posebna pozornost.