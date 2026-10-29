Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo, u unutrašnjosti mjestimice i pretežno oblačno. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 13°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 9:00 sati – Frankopanska 60-62 par, Nikole Šubića Zrinskog 2-38 par, 1-51 nep, Sjenjak 2, 1-5 nep, Ulica Brune Bjelinskog 18-70 par, Ulica Ferde Livadića 10-16 par, 11-17 nep, Ulica Ivana Zajca 2-42 par, 1-39 nep
od 8:00 do 9:30 sati – Zapadno predgrađe 18-32 par, 19, 23-29 nep, 35
od 8:30 do 13:00 sati – Vijenac Augusta Cesarca 2-6/a par, 1-7 nep
od 9:00 do 12:00 sati – Našička 16-36 par, Podgoračka 28/b-40 par, 19-37 nep
Briješće
od 8:30 do 12:30 sati – Duga ulica 33-59 nep, Tiha ulica 22
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
Kino:
Događaji:
- GISKO, Ogranak Donji grad: Izložba slikarskih radova “Pejzaži Hrvatske”
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige 2026. [program]
- Info centar za mlade Osijek: iMOS 2026. – Informiranje mladih Osijeka
- ELPROS poziva srednjoškolce na besplatne STEM radionice u Osijeku
- Info centar za mlade Osijek: iMOS 2026. – Informiranje mladih Osijeka
- GISKO: Predstavljanje zbirke duhovne poezije “Formula za sreću”
- 5. Simpozij javnog zdravstva SIZOS 2026. [program]
- EFOS: Četvrti Google Day 2026. [program]