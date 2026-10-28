Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice magla, zatim postupno naoblačenje sa zapada. Navečer uglavnom u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj moguće malo kiše. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 15°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati – Vinkovačka cesta 68/b
od 8:00 do 14:00 sati – Vinkovačka cesta 117-143 nep
od 8:30 do 11:00 sati – Ulica Antuna Kanižlića 50-80 par, 41-67 nep, Poljski put (sd grafičar)
od 8:30 do 14:00 sati – Županijska ulica 6-8 par
od 9:00 do 10:00 sati – Dunavska 63/a
od 11:00 do 13:00 sati – Ulica Šándora Petöfia 2-12 par
Antunovac
od 8:00 do 14:00 sati – Ulica Josipin dvor 2-24 par, 1-19/a nep
Brijest
od 8:00 do 14:00 sati – Južno predgrađe 2, 54-56 par, 55/a, Sprečanska ulica 2-16 par, 1-17 nep, Tešanjska ulica 2-10 par, 1-11 nep, Usorska ulica 52-78 par, Vinkovačka cesta
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina:
GČ Donji grad
od 08:00 do 11:00 sati – Krstova ulica 99
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
Kino:
- Kino Urania [22.-28.10.2026.][program]
- Kino Urania: Projekcija filma “Comrade Drakulich”
- CineStar Osijek [22.-28.10.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO, Ogranak Donji grad: Izložba slikarskih radova “Pejzaži Hrvatske”
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige 2026. [program]
- GISKO: Radionica i pričaonica “Od priča do otkrića”
- Info centar za mlade Osijek: iMOS 2026. – Informiranje mladih Osijeka
- Prvi čin – novi kazališni ciklus u Kulturnom centru Osijek! [program]
- ELPROS poziva srednjoškolce na besplatne STEM radionice u Osijeku
- “Razgovori koji pomažu” – novi ciklus počinje krajem listopada
- Imaš ideju, ali ne znaš kako do klijenata? U Osijeku stiže event za kreativce
- Info centar za mlade Osijek: iMOS 2026. – Informiranje mladih Osijeka