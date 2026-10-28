Servisne informacije [28. listopada]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice magla, zatim postupno naoblačenje sa zapada. Navečer uglavnom u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj moguće malo kiše. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 15°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek

od 8:00 do 10:00 sati – Vinkovačka cesta 68/b

od 8:00 do 14:00 sati – Vinkovačka cesta 117-143 nep

od 8:30 do 11:00 sati – Ulica Antuna Kanižlića 50-80 par, 41-67 nep, Poljski put (sd grafičar)

od 8:30 do 14:00 sati – Županijska ulica 6-8 par

od 9:00 do 10:00 sati – Dunavska 63/a

od 11:00 do 13:00 sati – Ulica Šándora Petöfia 2-12 par

Antunovac

od 8:00 do 14:00 sati – Ulica Josipin dvor 2-24 par, 1-19/a nep

Brijest

od 8:00 do 14:00 sati – Južno predgrađe 2, 54-56 par, 55/a, Sprečanska ulica 2-16 par, 1-17 nep, Tešanjska ulica 2-10 par, 1-11 nep, Usorska ulica 52-78 par, Vinkovačka cesta

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina:

GČ Donji grad

od 08:00 do 11:00 sati – Krstova ulica 99

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: