Servisne informacije [27. listopada]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Prevladavat će sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku. U noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 14°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek

od 8:00 do 13:00 sati – Fakultetska ulica 4

od 8:30 do 14:00 sati – Ulica kneza Trpimira 34, Breznička – cijela ulica

Dalj

od 8:30 do 13:00 sati – Braće Radića 4, Hrvatske Republike 15-41 nep, Josipa Astaloša 1-15 nep, Kardinala Alojzija Stepinca 39-41 nep, Petra Kovčalije Pere 64-78 par, 81-101 nep, Šetalište Josipa Kemenji – Joce 4-6 par, 3-7/a nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: