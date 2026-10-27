Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Prevladavat će sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku. U noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 14°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 13:00 sati – Fakultetska ulica 4
od 8:30 do 14:00 sati – Ulica kneza Trpimira 34, Breznička – cijela ulica
Dalj
od 8:30 do 13:00 sati – Braće Radića 4, Hrvatske Republike 15-41 nep, Josipa Astaloša 1-15 nep, Kardinala Alojzija Stepinca 39-41 nep, Petra Kovčalije Pere 64-78 par, 81-101 nep, Šetalište Josipa Kemenji – Joce 4-6 par, 3-7/a nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
Kino:
Događaji:
- GISKO, Ogranak Donji grad: Izložba slikarskih radova “Pejzaži Hrvatske”
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige 2026. [program]
- GČ Gornji grad: Predavanje i seminar “Znanost i umjetnost mentalne otpornosti i stabilnosti”
- GISKO: Predstavljanje knjiga “Na Caminu sam zagrlio Boga” i “Lijek za dušu”
- GISKO: Radionica i pričaonica “Od priča do otkrića”
- Info centar za mlade Osijek: iMOS 2026. – Informiranje mladih Osijeka
- Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek: Otvorenje izložbe “MAPA 2026.”
- Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku: Predstavljanje knjige “Krizno komuniciranje jedinica lokalne i područne samouprave”