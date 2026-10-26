Servisne informacije [26. listopada]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Još u noći u Slavoniji je moguće malo kiše, a ujutro na kopnu mjestimice magla. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 15°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek

od 8:15 do 10:30 sati – Bračka 102-130 par, Brijunska ulica 2-26 par, 1-25 nep, Krčka 2-30 par, 1-31 nep, Lopudska 7-9 nep

od 8:30 do 14:00 sati – Ivana Gundulića 2/a-12/a par, 7-17/a nep, Reisnerova ulica 36-46 par, Zrinjevac 1-9/c nep

od 9:00 do 13:00 sati – Dalmatinska 30-32 par, Psunjska 55/a-149 nep, Sljemenska ulica 66-84 par

od 10:30 do 13:30 sati – Martina Divalta 304-318/a par, Plitvička 1-17 nep, Rastanci 1, Velebitska 36/b-56 par

Čepin

od 8:30 do 11:00 sati – Kamešnice 11-13 nep, Osječka 65-165 nep, Pustara ritić 19, Vratnička ulica 2-40 par

Ernestinovo

od 8:30 do 11:00 sati – Vladimira Nazora 70-110 par, 77-115 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

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