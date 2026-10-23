Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno, na jugu i istoku s najviše sunčanog vremena. U noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci koji će se ponegdje i dulje zadržati. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 16°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 11:00 sati – Vijenac Ivana Meštrovića 24-54 par, 68/a, 9-11 nep, 45-51 nep
od 8:00 do 12:00 sati – Ulica kneza Trpimira 28
od 8:30 do 12:30 sati – Lokrumska 4-38 par, 1-37 nep, Paška 53-83 nep, Rapska 28-46 par, 33-53 nep
Josipovac
od 9:00 do 13:00 sati – Bizovačka 22-92 par, 37-95 nep
Petrijevci
od 8:30 do 14:30 sati – Provala 8-12 obje strane
od 9:00 do 13:00 sati – Duga draka 3, 3/a
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
Kino:
Događaji:
- GISKO, Ogranak Donji grad: Izložba slikarskih radova “Pejzaži Hrvatske”
- Dan FAZOS-a donosi bogat program, a na Student Wine fest stižu Giuliano i Diktatori
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige 2026. [program]
- 11. Filmska RUNDA 2026.
- “Od FAZOSA do karijere – Umrežavanje studenata, alumnih i poslodavaca”
- Galerija Kazamat: Otvorenje izložbe “Mjesta između”
- Bijelo-plavi među navijačima: U petak druženje s igračima Osijeka
- Festival empatije 2026. – “Kartografija konflikta”
- 11. Sajam gramofonskih ploča u Osijeku 2026. [program]
- 63. Glazbena tribina Hrvatskog društva skladatelja 2026. [program]
- Robotika, dronovi i 3D printanje: Osijek ovog vikenda postaje raj za ljubitelje tehnologije
- Povodom Dana darivatelja krvi, osječka transfuzija produljuje radno vrijeme