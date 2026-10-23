Servisne informacije [23. listopada]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno, na jugu i istoku s najviše sunčanog vremena. U noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci koji će se ponegdje i dulje zadržati. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 16°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek

od 8:00 do 11:00 sati – Vijenac Ivana Meštrovića 24-54 par, 68/a, 9-11 nep, 45-51 nep

od 8:00 do 12:00 sati – Ulica kneza Trpimira 28

od 8:30 do 12:30 sati – Lokrumska 4-38 par, 1-37 nep, Paška 53-83 nep, Rapska 28-46 par, 33-53 nep

Josipovac

od 9:00 do 13:00 sati – Bizovačka 22-92 par, 37-95 nep

Petrijevci

od 8:30 do 14:30 sati – Provala 8-12 obje strane

od 9:00 do 13:00 sati – Duga draka 3, 3/a

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: