Servisne informacije [15. listopada]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: U unutrašnjosti promjenljiva naoblaka, ujutro ponegdje magla. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 18°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek

od 8:00 do 13:00 sati – Josipa Jurja Strossmayera 272-316 par, Mlinska 2-50, 13-57 nep, Ulica Šándora Petöfia 109-111 nep

Josipovac

od 9:00 do 11:00 sati – Naselje Matije Gupca i 1/b

Višnjevac

od 8:30 do 12:30 sati – Ulica Ante Starčevića 15-39 nep, Ulica J. J. Strossmayera 6-76a par, Ulica Stjepana Radića 12-38 par

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: