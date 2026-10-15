Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti promjenljiva naoblaka, ujutro ponegdje magla. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 18°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 13:00 sati – Josipa Jurja Strossmayera 272-316 par, Mlinska 2-50, 13-57 nep, Ulica Šándora Petöfia 109-111 nep
Josipovac
od 9:00 do 11:00 sati – Naselje Matije Gupca i 1/b
Višnjevac
od 8:30 do 12:30 sati – Ulica Ante Starčevića 15-39 nep, Ulica J. J. Strossmayera 6-76a par, Ulica Stjepana Radića 12-38 par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
Kino:
Događaji:
- GISKO, Ogranak Donji grad: Izložba slikarskih radova “Pejzaži Hrvatske”
- Festival kínēsis 2026. [program]
- Listopad i studeni uz IK Javor 2026.
- Natječaj za kratku humorističnu priču “klUPKO smijeha 2027.”
- Oscar Nemon i ikone 20. stoljeća: Osijek otvara izložbu posvećenu svom velikom umjetniku
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige “Priče iz moje davnine”
- GISKO: Izložba “Petar Smajić – trag u vremenu: izložba o životu, djelu i naslijeđu klasika hrvatske naive”