Servisne informacije [14. listopada]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana naoblaka, a uglavnom je na sjeveru lokalno moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 16°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek

od 8:00 do 8:30 sati – DRINSKA 16-22 par, 85-123 nep, SAVSKA 110-126 par, 113-127A nep, ČIKOLSKA ULICA 2-4, 1-3 nep

od 8:30 do 10:30 sati – VIJENAC MEDVEDNICE 2-16 par, 1-15 nep

od 8:30 do 11:00 sati – BRANKA RADIČEVIĆA 12-30 par, 13-29 nep,CRKVENA ULICA 6-26 par, ZMAJ JOVE JOVANOVIĆA 23-33 nep

od 8:50 do 9:20 sati – EUROPSKA AVENIJA 10-16 par, ULICA KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 4-8 par

od 12:00 do 13:00 sati – PROLAZ JULIJA BENEŠIĆA 2, PROLAZ MATICE HRVATSKE 2, 1, TRG SLOBODE 4

Višnjevac

od 8:30 do 11:00 sati – HERCEGOVAČKA 1-15 nep, 19-47 nep, PETRA ZORANIĆA 16

od 11:30 do 14:00 sati – ULICA MATIJE PETRA KATANČIĆA 2-22 par, 1-31 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

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