Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana naoblaka, a uglavnom je na sjeveru lokalno moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 16°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 8:30 sati – DRINSKA 16-22 par, 85-123 nep, SAVSKA 110-126 par, 113-127A nep, ČIKOLSKA ULICA 2-4, 1-3 nep
od 8:30 do 10:30 sati – VIJENAC MEDVEDNICE 2-16 par, 1-15 nep
od 8:30 do 11:00 sati – BRANKA RADIČEVIĆA 12-30 par, 13-29 nep,CRKVENA ULICA 6-26 par, ZMAJ JOVE JOVANOVIĆA 23-33 nep
od 8:50 do 9:20 sati – EUROPSKA AVENIJA 10-16 par, ULICA KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 4-8 par
od 12:00 do 13:00 sati – PROLAZ JULIJA BENEŠIĆA 2, PROLAZ MATICE HRVATSKE 2, 1, TRG SLOBODE 4
Višnjevac
od 8:30 do 11:00 sati – HERCEGOVAČKA 1-15 nep, 19-47 nep, PETRA ZORANIĆA 16
od 11:30 do 14:00 sati – ULICA MATIJE PETRA KATANČIĆA 2-22 par, 1-31 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
Kino:
Događaji:
- GISKO, Ogranak Donji grad: Izložba slikarskih radova “Pejzaži Hrvatske”
- Festival kínēsis 2026. [program]
- Listopad i studeni uz IK Javor 2026.
- Natječaj za kratku humorističnu priču “klUPKO smijeha 2027.”
- Klub 60+ Osijek: Edukativno-informativna radionica “Prehrana kod preventabilnih i autoimunih bolesti”
- Nacionalni centar za medijaciju Osijek: Dan otvorenih vrata 2026.