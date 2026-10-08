Rano jutro u Čepinu: USKOK pretresa domove, na meti poznata imena

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USKOK je u četvrtak ujutro pokrenuo novu akciju na području Čepina, u sklopu koje istražitelji provode pretrage na više lokacija.

Prema neslužbenim informacijama 24 sata, akcija je usmjerena na više osoba koje se povezuje s tzv. Čepinskom skupinom, a među njima su osobe koje su i ranije bile predmet policijskih i pravosudnih postupaka.

Na meti istražitelja, kako neslužbeno doznaje 24sata, ponovno je Dragan Baković zvan Bambur, kao i Stipe Barišić Moljac te poduzetnik Damir Ivić. Pretraga je navodno obuhvatila i načelnika Općine Čepin Dražena Tonkovca. Jutarnji list neslužbeno doznaje da pretresi traju i kod Borne Barišića, bivšeg hrvatskog reprezentativca, danas nogometaša Osijeka, te Pere Dugandžića iz Noky Securityja.

Prema dosad dostupnim informacijama, istražitelji sumnjaju na moguće nezakonitosti povezane sa zamjenom zemljišta. Više detalja o samoj akciji i sumnjama trebalo bi biti poznato nakon što USKOK objavi službene informacije.