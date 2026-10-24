Provjerite zamrzivače: Opoziv smrznutih dagnji od jednog kilograma

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Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda, Dagnja cijela kuhana, zamrznuti proizvod od 1kg, proizvodna serija (LOT) CO1269-338, EAN brojevi 7804677410079 i 8718969326797, datum zamrzavanja 08.06.2026., najbolje upotrijebiti do (BBD) 08.06.2028., zbog moguće izloženosti ionizacijskom zračenju u svrhu sterilizacije hrane.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Zemlja podrijetla: Čile

Stavlja na tržište: METRO Cash & Carry, Jankomir 31, 10090 Zagreb, Hrvatska