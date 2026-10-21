Prevarili 73-godišnjakinju za 8.320 eura, osumnjičeni bugarski državljani

Nepoznati počinitelj prevario je 73-godišnjakinju s područja Osijeka, lažno se predstavljajući kao liječnik i govoreći joj da je njezinoj sestri potreban novac za operaciju. Policijskim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su prijevaru počinili 47-godišnjak i 49-godišnjakinja, oboje državljani Bugarske.
Prema informacijama policije, počinitelj je 8. rujna telefonski kontaktirao 73-godišnjakinju i predstavio se kao doktor. Rekao joj je da joj je sestra u bolnici te da je potrebno platiti operaciju.
Vjerujući da pomaže svojoj sestri, žena je postupila prema uputama osobe s druge strane telefonske linije te u dogovoru s počiniteljem predala 8.320 eura nepoznatoj osobi.
Policijski službenici II. policijske postaje Osijek proveli su kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena osnovana sumnja da su 47-godišnjak i 49-godišnjakinja počinili kazneno djelo prijevare.
Protiv osumnjičenih slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.