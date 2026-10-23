Pokušali pobjeći policiji, a onda je uslijedila pretraga: Pronađeni kokain i tisuće eura

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Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 34-godišnjak iz Đakova i 26-godišnjak iz Zagreba počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Unaprijed pripremljenom akcijom policijski službenici su jučer na ulici u Đakovu u primopredaji droge zatekli 34-godišnjaka i 26-godišnjaka. Đakovčanin je pokušao pobjeći s mjesta događaja, zbog čega su policijski službenici nad njim uporabili sredstva prisile – tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje. Radi sprječavanja bijega policijski službenici su i nad Zagrepčaninom, koji se u tom trenutku nalazio u automobilu zagrebačkih registracijskih oznaka, uporabili ista sredstva prisile, izvijestili su iz policije.

Na temelju naloga Županijskog suda u Osijeku obavljene su pretrage domova i drugih prostorija kojima se koristi Đakovčanin, kao i osobnih automobila obojice, tijekom kojih je pronađeno i uz potvrdu oduzeto ukupno 17.980 eura i 618,43 grama kokaina.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su uz kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.