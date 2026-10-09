Osječko-baranjska županija ukida dozvole za nezakonito gospodarenje otpadom

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Osječko-baranjska županija u skladu sa svojim ovlastima poduzima aktivnosti kako bi se spriječilo nezakonito gospodarenje otpadom na njezinom području. U suradnji s Državnim inspektoratom Republike Hrvatske pokrenut je postupak ukidanja dozvole tvrtki koja gospodari otpadom na lokaciji u Donjem Miholjcu. – Očevidi Državnog inspektorata na predmetnoj lokaciji započeli su 22. rujna, a utvrđene su nezakonitosti u radu tvrtke, zbog čega je izdano rješenje o obustavi rada. Nakon što je Županija zaprimila rješenje, nadležni Upravni odjel za zaštitu okoliša odmah je pokrenuo aktivnosti za ukidanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Županija će preispitati i sve druge dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom na svom području kako bi utvrdila jesu li u skladu sa zakonom i uvjetima izdanih dozvola. Ondje gdje se utvrde nepravilnosti, poduzet će se odgovarajuće mjere, uključujući ukidanje dozvola– istaknula je županica Tramišak

Ključ modernog sustava gospodarenja otpadom je izgradnja RCGO Orlovnjak i kogeneracijskog postrojenja

Govoreći o gospodarenju otpadom, istaknula je potrebu za cjelovitim, strateškim i sustavnim rješenjem, a to je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom na području OBŽ-a te dodatno kogeneracijsko postrojenje, odnosno spalionicu, kako bi se smanjilo odlaganje otpada na deponije. Na području Županije godišnje nastaje između 80 i 93 tisuće tona komunalnog otpada, a dio otpada koji ima odgovarajuća svojstva mogao bi se energetski oporabiti i koristiti, među ostalim, za grijanje dijela Osijeka.

Livitu je ukinuta dozvola, dalje treba postupati Grad Belišće

Potvrđeno je i da je Osječko-baranjska županija 17. rujna donijela rješenje o ukidanju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom tvrtki Livit na lokaciji u Belišću. Na rješenje je izjavljena žalba te se postupak trenutačno vodi pred Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije. Prema dokumentaciji Ministarstva, za materijale Recit-erk 01 i Recit-erk 02 utvrđeno je da se ne mogu tretirati kao proizvodi, a za Recit-erk 01 utvrđena su opasna svojstva. Za Recit-erk 02 zabranjeno je daljnje odlaganje na lokaciji u Belišću.

Nakon što su početkom rujna zaprimljena relevantna rješenja Ministarstva, stručne službe Županije obavile su očevid i utvrdile da se obavljaju aktivnosti protivno navedenim rješenjima i uvjetima dozvole. Slijedom utvrđenih nepravilnosti, Županija je ukinula dozvolu tvrtki Livit. na koje je tvrtka uložila žalbu – kazala je županica.

Sanacija odlagališta i postupanje nadležnih službi za Donji Miholjac

Zakonom je propisano da je rok za sanaciju odlagališta za koje je ukinuta dozvola, šest mjeseci. Nakon ukidanja dozvole aktiviraju se propisane mjere, uključujući naplatu bankovnih garancija, a subjekt odgovoran za dopremu otpada dužan je sanirati lokaciju u zakonskom roku.

Na pitanje zašto se ranije nije reagiralo, županica je istaknula da je Državni inspektorat obavio očevid 22. rujna za lokaciju u Donjem Miholjcu, a zaključak dostavio Osječko-baranjskoj županiji 29. rujna. Nadležni Upravni odjel istoga je dana pokrenuo postupak ukidanja dozvole. Naglasila je da se postupa po prijavama i saznanjima o nepravilnostima, u suradnji s Državnim inspektoratom i u skladu sa zakonom. Prema nalazima Državnog inspektorata, na predmetnoj lokaciji utvrđeno je više od 350 tona otpada, što premašuje količinu dopuštenu izdanom dozvolom. Još je jednom ponovila kako Županija izdaje samo dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, a ne za opasni otpad.

Najveće odlagalište otpada je Jakuševec, kod Zagreba

Govoreći o potrebi hitne sanacije nepropisnih odlagališta, otvoreno je i pitanje zbrinjavanja otpada iz Zagreba. Pozivajući se na Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba za 2024. godinu, upozoreno je na velike količine otpada na odlagalištu Jakuševec i ograničene preostale kapacitete. Zatraženo je da Grad Zagreb pojasni kamo se njegov otpad trenutačno odvozi, uz iznesene sumnje da se dio otpada preko povezanih tvrtki odlaže na lokacijama diljem Hrvatske, pa navodno i kod Donjeg Miholjca.

Ukidanje dozvole tvrtki i daljnje postupanje

Na novinarske upite županica je ponovila kako je tvrtci koja odlaže otpad kod Donjeg Miholjca u tijeku postupak ukidanja dozvole. Što se tiče Livita dodala je kako je lokaciju za odlaganje otpada osiguralo komunalno društvo Kombel, koje s tvrtkom Livit ima ugovorni odnos. Županica je stoga pozvala Grad Belišće da raskine ugovore o poslovnoj suradnji s tvrtkom zbog utvrđenih nepravilnosti i kako bi zaustavili daljnji odvoz otpada

Odgovornost institucija i sumnje na nezakonito odlaganje otpada

Osječko-baranjska županija zaprimila je početkom rujna rješenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije koja se odnose na lokaciju u Belišću. Nadzorom je utvrđeno da se ondje nalazi oko 7.500 tona otpada za koji tvrtka Livit nema odgovarajuću dozvolu. Županija je sva prikupljena saznanja i dokumentaciju proslijedila nadležnim institucijama na daljnje postupanje. Prema informacijama iz medija, Državni inspektorat podnio je kaznenu prijavu, no o daljnjem tijeku postupka i eventualnoj kaznenoj odgovornosti mogu se očitovati isključivo nadležna tijela.

Županica Tramišak ponovila je kako je potrebno utvrditi odgovorne za nezakonito odlaganje otpada, sankcionirati počinitelje i osigurati sanaciju onečišćenih lokacija na trošak odgovornih

Osvrćući se na slučajeve u Belišću i Donjem Miholjcu, županica je istaknula da Županija postupa u okviru svojih ovlasti – prijave dostavlja Državnom inspektoratu i policiji, a ondje gdje postoje dozvole pokreće postupke njihova ukidanja. Poručila je da će se reagirati na svaku lokaciju na kojoj se utvrde nepravilnosti te da je nužno sustavno otkrivati i sanirati sva potencijalna odlagališta nezakonito odloženog otpada.